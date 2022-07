Bui Huy Hoang (à gauche) et Nguyen Tien Manh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La Police d’investigation du ministère de la Sécurité publique a mis en examen six autres personnes impliquées dans l’affaire de « corruption active, corruption passive » survenue au Département consulaire du ministère des Affaires étrangères, à Hanoï et d’autres localités.



Selon le général To An Xo, chef du bureau et porte-parole du ministère de la Sécurité publique, ces six personnes sont poursuivies pour « corruption active, corruption passive » et « appropriation frauduleuse de biens ». Elles ont été arrêtées et placées en détention provisoire. Les forces compétentes ont également effectué des perquisitions à leurs domiciles et leurs lieux de travail.



Plus précisément, quatre personnes sont poursuivies pour « corruption passive » selon l’article 354 du Code pénal. Il s'agit de Nguyen Mai Anh, fonctionnaire du bureau gouvernemental (née en 1976) ; Ngo Quang Tuan, fonctionnaire du ministère des Transports (né en 1984) ; Tran Van Du, ancien directeur adjoint du Département de l'immigration du ministère de la Sécurité publique (né en 1961) ; Vu Sy Cuong, ancien cadre du Département de l'immigration du ministère de la Sécurité publique (né en 1986).



Nguyen Tien Manh, vice-directeur de la société par actions du tourisme et du commerce Lu Hanh Viet, directeur de la société des transports et du tourisme Hoàng Long Luxury (né en 1970), est poursuivi pour « corruption active » selon l’article 364 du Code pénal.



Bui Huy Hoang, cadre du Département de médecine préventive du ministère de la Santé (né en 1988), est poursuivi pour « appropriation frauduleuse de biens » selon l’article 174 du Code pénal.



Auparavant, sept personnes impliquées dans l’affaire de « corruption active, corruption passive » survenue au Département consulaire du ministère des Affaires étrangères, Hanoï et d’autres localités, ont été mises en examen. Parmi elles figure le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung.-VNA