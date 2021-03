Hanoi (VNA) – Le Tribunal populaire de Hanoi devrait juger en première instance lundi 8 mars l’affaire de violation des réglementations sur l’investissement dans des travaux de construction, causant de graves conséquences, survenue dans le projet d’usine d’éthanol de la province de Phu Tho (Nord).

L’ancien président du conseil d’administration de PetroVietnam, Dinh La Thang, devant un tribunal le 22 janvier. Photo: VNA

Trente et un avocats se sont inscrits pour défendre 12 accusés impliqués dans cette affaire, notamment l’ancien président du conseil d’administration de PetroVietnam, Dinh La Thang; l’ancien président du conseil d’administration et ancien directeur général de PetroVietnam Construction JSC (PVC) Trinh Xuân Thanh; et l’ancien directeur général de PetroVietnam PetroChemicals and Biofuel JSC (PVB) Vu Thanh Ha.Trinh Xuân Thanh a été accusé de «violation des réglementations sur l’investissement dans les travaux de construction, causant de graves conséquences», en vertu de l’article 224, clause 3 du Code pénal de 2015, et «d’abus de fonctions et de pouvoirs dans l’exercice d’une mission de service public» en vertu de l’article 356, clause 3 du Code pénal de 2015.Dinh La Thang sera défendu par 3 avocats, Trinh Xuân Thanh par quatre avocats et Vu Thanh Hà par six avocats. Dô Van Hông n’a choisi aucun un avocat pour l’assister dans sa défense devant le tribunal.Le tribunal convoquera également six agents d’expertise et un certain nombre de témoins ainsi que des tiers intéressés.Selon l’acte d’accusation, Dinh La Thang a signé une résolution pour approuver l’investissement dans le projet en octobre 2007. Avec le soutien de Trinh Xuân Thanh, les co-contractants PVC/Alfa Laval/Delta-T, qui n’avaient aucune expérience préalable dans la réalisation de projets d’éthanol, ont été désignés pour être en charge du projet.En conséquence, le projet avait constamment souffert de retard sur le calendrier et s’est arrêté en mars 2013 sans aucun élément de construction.Les actes répréhensibles des accusés auraient causé une perte de plus de 543 milliards de dôngs (23,49 millions de dollars). – VNA