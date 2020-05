Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Après trois fois de suspension, le Tribunal populaire de haut niveau de Hô Chi Minh-Ville a entamé le 18 mai le procès en deuxième instance pour l’affaire de trafic de médicaments curatifs contrefaits à la compagnie par actions VN Pharma.

Nguyen Minh Hung, ancien président du conseil d’administration et directeur général de VN Pharma. Photo : VNA

Lors du procès en première instance, le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné à 37 ans de prison cumulés les deux chefs de file de l’affaire de trafic de médicaments curatifs contrefaits à la compagnie par actions VN Pharma.

Concrètement, Nguyen Minh Hung, ancien président du conseil d’administration et directeur général de VN Pharma, a été condamné à 17 ans de prison ferme et Vo Manh Cuong, ancien directeur de H & C International Maritime Trading Co., Ltd, à 20 ans pour « trafic de médicaments curatifs contrefaits», conformément à l'article 157 du code pénal de 1999.

Ngo Anh Quoc, ancien directeur général adjoint de VN Pharma, a été condamné à onze ans de prison pour le même chef d’accusation et à cinq ans pour «pot de vin », d'où une peine cumulée de 16 ans.

Hoang Truc Vy, employé de VN Pharma, a été condamné à trois ans avec sursis et à une période de mise à l’épreuve de cinq ans. Ces deux accusés se voient également interdire de travailler dans les domaines liés aux produits pharmaceutiques pendant cinq ans après la fin de leur peine de prison.

Les huit autres accusés ont également été condamnés à des peines allant de trois à douze ans de prison ferme pour le même délit.

Selon l'enquête, entre 2013 et 2014, Nguyen Minh Hung et Vo Manh Cuong et ses 10 complices, ont falsifié des documents permettant d'importer 9.300 boîtes de médicaments anticancéreux contrefaits H-Capita 500mg Caplet, pour un coût total de plus de 6 milliards de dongs, taxe à l'importation incluse.

Le procès était prévu du 18 au 20 mai. - VNA