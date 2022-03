Hanoi (VNA) - La police a saisi et gelé les biens des personnes impliquées dans la surfacturation des kits de test du Covid-19 chez Viêt A Technologies JSC, a fait savoir jeudi 3 mars le général de division, chef de cabinet et porte-parole du ministère de Sécurité publique, Tô An Xô.

Kits de test du Covid-19 de Viet A Technologies JSC. Photo : VNA

La police a travaillé pendant les vacances du Têt (Nouvel An lunaire) malgré le Covid-19, a-t-il déclaré à la presse, ajoutant que les organes de police de 62 des 63 provinces du pays et des villes sous l’autorité centrale des informations liées à l’affaire.

Il a en outre noté que plus de 1,6 billion de dôngs (70,05 millions de dollars) en liquide et de biens immobiliers des personnes impliquées ont été récupérés, saisis et gelés par la police jusqu’à présent.

Le ministère de Sécurité publique acccélère également les enquêtes dans les ministères et agences qui étaient liés au développement, à la production et à l’évaluation des kits de test de Viêt A.

En décembre dernier, la police a arrêté et engagé des poursuites judiciaires contre Phan Quôc Viêt, directeur général de Viêt A Technologies JSC, pour avoir surfacturé des kits de test RT-PCR et soudoyé des responsables de la santé pour vendre leurs kits de test.

L’enquête initiale a montré que Phan Quôc Viêt et les principaux responsables de l’entreprise avaient admis avoir agi de connivence avec les dirigeants des hôpitaux et des Centres de contrôle des maladies (CDC) pour fournir des kits de test à des hôpitaux et à des CDC à des prix fixés par l’entreprise, qui étaient bien supérieurs au prix de production.

Le ministère de la Sécurité publique a également constaté des signes d’actes répréhensibles dans la gestion, la recherche et le transfert du projet scientifique sur les kits de test du Covid-19 au ministère des Sciences et des Technologies et dans l’octroi de licences pour la circulation des kits de test et la négociation des prix des kits de test avec Viêt A au ministère de la Santé. – VNA