Le général de brigade To An Xo. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – L’affaire survenue le 9 janvier dans la commune de Dong Tam, district de My Duc, Hanoï, a causé de graves conséquences. Le général de brigade To An Xo, chef du bureau et porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a accordé le 10 janvier une interview à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Selon lui, à l’heure actuelle, la situation générale dans la commune de Dong Tam est stable. Les activités des habitants locaux sont retournées à la normale. De nombreux habitants aident les forces de Sécurité publique et des Armées dans la réalisation de leurs missions. La construction des murs de clôture de l’aéroport Mieu Mon se poursuit selon le plan prévu.

Le 9 janvier 2020, la Police de Hanoï a décidé de mettre en instruction l’affaire pénale de meurtre, d’actes d’opposition à l’encontre de personnes exerçant des fonctions publiques, de détention et utilisation illicites d’armes, et de procéder rapidement aux mesures nécessaires selon la loi.

La Police de Hanoï a travaillé avec le Parquet populaire municipal pour examiner les lieux du drame. Les forces compétentes ont saisi huit grenades, 38 bouteilles de cocktail Molotov, 20 litres d’essence, 12 tubes de fer pointus, trois boîtes de fusées éclairantes, un pistolet à impulsion électrique, une épée, un marteau.

Des armes saisies. Photo : VNA



Trois cadres et soldats des forces de Sécurité publique se sont sacrifiés. Tous les autres cadres et soldats participant à la garantie de la sécurité de la construction des murs de clôture de l’aéroport Mieu Mon sont sains et saufs.

Il a réaffirmé le point de vue du ministère de la Sécurité publique, selon lequel tout le monde est égal devant la loi ; les droits de l'homme et des citoyens sont reconnus, respectés, protégés et garantis conformément à la Constitution et aux lois.

En même temps, tous les actes violant la loi au Vietnam doivent faire l’objet d’une enquête et être strictement punie conformément aux dispositions légales du pays.



Le ministère de la Sécurité publique continue de demander à la police de Hanoï de collaborer étroitement avec le Parquet populaire de la ville pour poursuivre rapidement les procédures, collecter des documents et preuves nécessaires de l’affaire.



En outre, le ministère de la Sécurité publique mettra en œuvre des politiques en faveur des polices sacrifiées et de leurs familles. Il lancera également le mouvement d’émulation pour étudier et suivre l'exemple courageux de ces derniers au sein des forces de police, a-t-il fait savoir.

Via le travail pour saisir la situation, le ministère de la Sécurité publique a détecté de fausses informations sur l’affaire de troubles à l’ordre public dans la commune de Dong Tam, sur les réseaux sociaux et certains journaux étrangers, provoquant la confusion du public et en même temps profitant de l’affaire pour inciter les habitants à s’opposer au Parti et à l’État, causant la division de la grande unité de toute la nation.

Le ministère de la Sécurité publique recommande aux habitants de ne pas croire ou écouter la propagande ou les allégations mensongères, en particulier sur les sites de réseaux sociaux. Le ministère de la Sécurité publique va publier à temps toutes les informations pertinentes pour la population de tout le pays pour que les habitants puissent les connaître et accompagner les forces de sécurité publique populaire dans la lutte contre la criminalité, l’assurance de la sécurité, l'ordre et et une vie sûre, saine et heureuse des habitants.- VNA