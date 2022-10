Tao Duc Hiep et Le Thi Ngoc Anh. Photo: cand.com.vn

Hanoï (VNA) – Deux autres personnes ont été mises en examen dans le processus d’élargissement de l’enquête sur l’affaire de “Corruption active, corruption passive; abus des positions et des pouvoirs dans l'exercice de fonctions officielles et escroquerie pour s'approprier des biens”, survenue au ministère des Affaires étrangères, à Hanoï et d’autres villes et provinces.



Selon le général To An Xo, chef du bureau et porte-parole du ministère de la Sécurité publique, il s’agit de Tao Duc Hiep (né en 1976), ancien directeur de la SARL des services touristiques du Syndicat des chemins de fer du Vietnam, et de Le Thi Ngoc Anh (née en 1984), ancienne cadre de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti.



Tao Duc Hiep a été mis en examen pour “Corruption active” selon l’article 364 du Code pénal, et Le Thi Ngoc Anh, pour "escroquerie pour s'approprier des biens" selon l’article 174 du Code pénal.



Des mandats d’arrestation pour une détention provisoire et de perquisition du domicile et du lieu de travail ont été émis à leur encontre. -VNA