Hanoi (VNA) – La phase de groupes de l’AFF Suzuki Cup 2018 est enfin terminée. La Thaïlande, les Philippines, le Vietnam et la Malaisie se qualifient pour les demi-finales.

Le milieu de terrain Công Phuong et l’attaquant Anh Duc (2e à partir de la droite) sont inscrits sur la liste du meilleur onze de Fox Sports Asia de la phase de groupes de l’AFF Suzuki Cup 2018. Photo : Fox Sports Asia



La première moitié du tournoi a également vu certains joueurs briller, dont les l’attaquant vietnamien Anh Duc et le milieu de terrain vietnamien Công Phuong. Le journal Fox Sports Asia vient d’établir son meilleur onze de la phase de poules.



Công Phuong était l’une des plus brillantes étincelles du Vietnam. Le jeune était l’auteur du premier but du Vietnam dans la victoire 3-0 sur le Laos. Il a encore ajouté à son palmarès de buts lors de son deuxième match contre la Malaisie, où ils ont gagné 2-0, malgré une possession de seulement 31%.



Aux côtés de son compatriote Công Phuong, Anh Duc était le joueur qui a aidé le Vietnam avec ses contributions offensives. L’attaquant a inscrit 3 tirs cadrés au cours de la phase de groupes, dont 2 buts. Il a en outre fourni 2 passes décisives au cours des quatre premiers matchs et a imprimé sa marque dans le jeu des Rouges et or.

Parmi les représentants de ce onze figurent également le gardien de but Hassan Sunny (Singapour), le défenseur Korrakot Wiriyaudomsiri (Thaïlande), le défenseur Safuwan Baharudin (Singapour), le défenseur Pansa Hemviboon (Thaïlande), le défenseur Syahmi Safari (Malaisie), le milieu de terrain Sanrawat Dechmitr (Thaïlande), le milieu de terrain Stephan Schrock (Philippines), l’attaquant Norshahrul Idlan Talaha (Malaisie) et l’attaquant Adisak Kraisorn (Thaïlande).

L’AFF Suzuki Cup 2018 se déroule du 8 novembre au 15 décembre avec un nouveau format de jeu: les équipes ont joué deux matchs à domicile et deux à l’extérieur lors de la phase de poules.

Le Vietnam qui a remporté le championnat une fois en 2008, se trouve dans le groupe A avec la Malaisie, le Myanmar, le Laos et le Cambodge. Le groupe B réunit la Thaïlande (championne en titre), l’Indonésie (vice-championne), les Philippines, le Brunei, Singapour et le Timor-Leste. – VNA