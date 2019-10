Hanoi (VNA) - Après des performances impressionnantes avec les équipes nationales, l’entraîneur en chef du Vietnam, Park Hang-seo, a été nominé pour le titre de meilleur entraîneur des AFF Awards 2019.

L’entraîneur en chef Park Hang-seo. Photo: VNA

La soirée de remise des prix 2019 de la Fédération de football de l’ASEAN (AFF) se tiendra pour la première fois à Hanoi le 8 novembre.L’entraîneur sud-coréen a mené le football vietnamien si haut, notamment vice-champion du Championnat U23 2018 de la Confédération asiatique de football (AFC), quatrième place à l’ASIAD 2018 et champion de l’AFF Suzuki Cup 2018.Cinq autres entraîneurs de la région de l’ASEAN rejoignent Park Hang-seo sur la prestigieuse liste.L’attaquant Nguyên Quang Hai du club Hanoi FC a été nominé pour le prix du meilleur joueur, tandis que le défenseur Doàn Van Hâu du club SC Heerenveen, tous deux membres de l’équipe nationale, ont été nominés pour le titre du Meilleur jeune joueur de la région. Doàn Van Hâu a remporté ce prix il y a deux ans.Pour l’attaquant Nguyên Anh Duc, son but contre la Malaisie lors du match retour de la finale de l’AFF Cup 2018 est élu meilleur but de l’événement. – VNA