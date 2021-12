L'aéroport international de Long Thanh, province méridionale de Dông Nai. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Lê Van Thanh a demandé au Comité populaire de la province de Dong Nai (Sud) d’achever en juin 2022 la libération de terrain au service du projet de l'aéroport international de Long Thanh, lors d'une réunion avec les ministères et secteurs concernés et la province, tenue en ligne le 9 décembre.

S'exprimant lors de cette réunion, le ministre des Transports Nguyên Van Thê a fait part de ses préoccupations concernant la lenteur dans la libération de terrain pour le projet qui a commencé en 2018. La construction des zones de réinstallation n'a pas pu s'achever cette année et pourrait durer jusqu'en mai 2022, ce entraînant un retard dans la réinstallation des habitants.

La compagnie générale des aéroports du Vietnam nécessite plus de 2.500 hectares de terrain en mars 2022, dont 1.810 hectares pour la construction de l'aéroport, a-t-il souligné.

Selon l’autorité provinciale, Dông Nai a remis, pour la première phase, à l’Autorité aéroportuaire du Sud 1.284 hectares de terrain, soit près de 71% de la superficie desservant le projet pour la phase 1.

Le vice-Premier ministre Lê Van Thanh a souligné que l'aéroport international de Long Thanh est le projet clé du pays auquel le gouvernement accorde une attention prioritaire, tout en demandant aux ministères, aux agences, aux autorités provinciales et aux entrepreneurs de se concentrer sur la mise en œuvre du projet. Il les a exhortés à respecter le rythme du projet.

Le Van Thanh a demandé au Comité populaire de Dông Nai de remettre 1.810 hectares de terrain ce mois-ci, tandis que les 700 hectares restants, en janvier 2022.

Situé à 40 km de la mégapole économique de Ho Chi Minh-Ville, à 30 km de la ville industrielle de Bien Hoa, et à 70 km de la station balnéaire de Vung Tau, l'aéroport couvre une superficie totale de plus de 5.580 ha et s’étend sur six communes du district de Long Thanh, province méridionale de Dông Nai.

Le projet qui sera divisée en trois phases, représente un coût d’investissement total estimé à 336,63 billions de dôngs (14,8 milliards de dollars).

Une fois achevé, l’aéroport international de Long Thanh assurera les vols vers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Océanie, en passant par le Moyen-Orient, l’Asie du Nord-Est ou l’Asie du Sud. -VNA