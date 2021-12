Au 24 décembre, le Vietnam a injecté près de 144 millions de doses de vaccin anti-COVID-19 sur un total de plus de 166 millions de doses de vaccin allouées. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé et le ministère des Affaires étrangères ont organisé en ligne le 27 décembre un metting pour connecter 63 villes et provinces dans l’ensemble du pays afin de répondre à la Journée internationale de prévention et de contrôle des maladies (27 décembre) intitulée «Renforcer la gestion des groupes à risque».

L'événement a apporté un message sur l'importance de la vaccination contre les maladies en général et contre le COVID-19, en particulier ; sur la responsabilité des populations, le rôle des autorités à tous les niveaux, des agences et organisations nationales et étrangères pour les activités de vaccination.

S’exprimant à cette occasion, le vice-ministre de la Santé Nguyen Truong Son a souligné que dès le début de l'épidémie, le Vietnam a activement mis en œuvre des mesures drastiques pour prévenir et contrôler l'épidémie de COVID-19. En particulier, un accès précoce aux sources de vaccins anti-COVID-19 a été réalisé par de nombreuses méthodes différentes.

Faire vacciner la population de l'arrondissement de Dong Da à Hanoï. Photo : VNA



Au 24 décembre, le Vietnam a injecté près de 144 millions de doses de vaccin anti-COVID-19 sur un total de plus de 166 millions de doses de vaccin allouées. Le taux de couverture d'au moins une dose est de 79% et celui de deux doses, de 66% de la population nationale. Jusqu'à présent, ce taux a dépassé l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé d'ici fin 2021 (40%).

Pour les personnes de 18 ans et plus, la couverture d'au moins une dose de vaccin était de 98 % et la couverture de deux doses, de 86 %. A partir de novembre 2021, les villes et provinces ont commencé à vacciner les adultes de 12 ans à moins de 18 ans.



"D'ici fin décembre 2021, le pays assurera la couverture totale de la première dose et 90% de la deuxième dose pour la population âgée de 18 ans et plus et aussi les doses de base suffisantes pour les enfants à partir de 12 ans, conformément à la direction du gouvernement », a déclaré le vice-ministre Nguyen Truong Son.

Il s'agit d'un résultat très important pour protéger la santé des populations et créer les conditions favorables pour ramener progressivement le pays à une Nouvelle normalité.

Nguyen Truong Son a suggéré aux localités de gérer de près les groupes à haut risque et d'organiser la vaccination pour s'assurer que les personnes des groupes à risque ne soient pas oubliées, et d'organiser les soins et le traitement des personnes atteintes de COVID-19 dans les groupes à haut risque.

Au 31 décembre, la 2e injection doit être administrée aux personnes de 18 ans et plus. Il faut aussi compléter la 2e injection pour les enfants de 12 à 18 ans en janvier 2022, la 3e dose pour les personnes de 18 ans et plus au premier trimestre 2022. -VNA