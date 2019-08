La vieille ville de Hoi An. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - De nombreuses activités auront lieu dans la province de Quang Nam au Centre pour célébrer le 20e anniversaire de la reconnaissance par l’UNESCO de la vieille ville de Hoi An et du sanctuaire de My Son en tant que patrimoines mondiaux, le 10e anniversaire de la reconnaissance par l’UNESCO de Cu Lao Cham comme réserve mondiale de la biosphère.

Cette information a été annoncée lors d'une conférence de presse tenue par le Comité populaire de Quang Nam le 21 août.

S'exprimant lors de l'événement, Le Van Thanh, vice-président du Comité populaire de la province, a déclaré que le comité se coordonnerait avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le bureau de l'UNESCO à Hanoi pour organiser en septembre des activités à Duy Xuyen, Hoi An, Tam Ky et dans certains districts de la province.

Les activités visent à promouvoir l'image de la province, de l'ancienne ville de Hoi An, du sanctuaire My Son et de la réserve de la biosphère de Cu Lao Cham en particulier, auprès des amis nationaux et internationaux, à développer le tourisme et à attirer des investissements, ainsi qu’à sensibiliser les générations futures à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles et naturelles.



Le clou de l'événement sera une cérémonie qui aura lieu le 20 septembre à 20h dans le sanctuaire de My Son, district de Duy Xuyen.

En outre, la province organisera une série de programmes culturels, artistiques, sportifs, touristiques, d'expositions et d'ateliers, tels que: exposition d'art sur le thème "Patrimoine culturel", une présentation d’une centaine d'œuvres d'art de peintres et sculpteurs dans et hors de la province. Ces activités et d’autres auront lieu du 7 au 15 septembre au sanctuaire de My Son. –CPV/VNA