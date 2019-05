Hanoi, 12 mai (VNA) - L'Académie de Musique et de Performance Artistique Soul (SMPAA en anglais) prône la créativité pour un meilleur avenir. Elle propose, comme chaque été, son camp d’été créatif 2019. Il s’adresse aux jeunes de 8 à 16 ans et sera organisé du 10 juin au 5 juillet.

Les enfants du SMPAA se régalent sur scène. Photo: CVN/VNA

Les objectifs de ces camps sont l’apprentissage culturel, le développement des compétences globales et du sens artistique à travers la musique et la danse. Ils s’adressent aussi bien aux jeunes qui n'ont jamais appris la musique qu’à ceux qui la pratiquent. Le camp d'été 2019 sera très interactif pour mieux comprendre l’art.



En particulier, les enfants pourront produire leur propre musique dans des studios modernes... Avant tout, le camp d’été de la SMPAA aidera les enfants à avoir un été éclatant à travers de nouvelles expériences passionnantes dans le domaine de la musique et de l'art.



Cette année, la SMPAA a mis la danse folklorique vietnamienne à l’honneur ainsi que les instruments nationaux. Il introduira aussi différents types d’activités telles que des activités interactives rythmées et le chant en choral.



En particulier, ce camp d’été les emmènera dans une machine à voyager dans le temps pour explorer l’histoire des comédies musicales et de la musique de Broadway. Plus significatif, à la fin du cours, les étudiants participeront à la mise en scène et à l’interprétation d’une pièce musicale combinant le chant, la danse et le théâtre au sein du complexe Soul Live Project devant les parents et la famille des enfants.



La pièce sera interprétée par Loni Berry - Directrice artistique de Culture Collective Studio à Bangkok (Thaïlande). Il compte plus de 50 pièces de théâtre mises en scène à son actif et a formé de nombreux artistes de la scène connus tels que Michael Bakkensen, Quincy Tyler Bernstine, Marsha Stéphanie Blake, Melody Butiu, Chris Butler, etc.



En outre, la plus haute distinction décernée aux meilleurs étudiants ou aux étudiants les plus créatifs du camp d'été 2019 sera une bourse d'étude de la musique et de la danse à l’Académie Soul. -CVN/VNA