Des participants à la marche caritative pour les victimes de l'agent orange/dioxine à Ho Chi Minh-Ville. Photo: tuoitreonline

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une marche caritative pour les victimes de l'agent orange s'est déroulée samedi matin 10 août à Hô Chi Minh-Ville avec la participation de plus de 5.000 personnes.

Cette marche, qui en est à sa 13e édition, est organisée par la Croix-Rouge de la mégapole du Sud. Elle s’inscrivait dans le programme écho du Mois d’action pour les victimes de l’agent orange et les handicapés défavorisés (5 août – 5 septembre 2019).

Son but est de recueillir des fonds en faveur des victimes de l’agent orange et des handicapés défavorisés.

En 2018, la Croix-Rouge de Ho Chi Minh-Ville a effectué de nombreuses activités au profit de 2.027 victimes de l’agent orange, d’un montant total de plus d’un milliard de dongs.



Le 10 août, pour célébrer le 58e anniversaire de la Journée pour les victimes de l'agent orange du Vietnam et de la catastrophe de l’agent orange au Vietnam (10 août 1961-2019), l'Association des victimes de l'agent orange de la province de Ninh Binh (Nord), en collaboration avec l'hôpital d'amitié Vietnam-Allemagne de Hanoi, a organisé dans la commune de Thuong Kiem, district de Kim Son, des examens, consultations médicales, distributions gratuites de médicaments et de cadeaux pour plus de 400 victimes.

Le 9 août, l’association des victimes dans la province de Binh Duong (Sud) a célébré le 58e anniversaire de la catastrophe de l’agent orange.

Lors de la cérémonie, Dang Minh Hung, vice-président du Comité populaire provincial, a appelé à soutenir le procès intenté par Trân To Nga, une Vietnamienne vivant en France, contre les firmes américaines qui ont fabriqué cette dioxine, déversée par l’armée américaine sur le territoire vietnamien pendant la guerre.

A cette occasion, l’Association caritative taïwanaise Tzu chi au Vietnam a remis 275 cadeaux, d’une valeur de 500.000 dongs chacun, aux familles de victimes de l’agent orange de Binh Duong.

Le même jour, l’association des victimes dans la province de Soc Trang (Sud) a organisé un évènement dans le but d’honorer les élèves et sportifs victimes de l’agent orange. Des bourses, d’une valeur d’un million de dongs chacune, ont été offertes à 35 enfants victimes de ce toxique; et des cadeaux d’une valeur de 1,5 million de dongs chacun, à des sportifs de la localité également victimes de ce produit.

Dans la province de Bac Lieu (Sud), a également eu lieu une cérémonie de célébration du 58e anniversaire de la catastrophe de l’agent orange. A cette occasion, le Comité d’organisation a remis 150 cadeaux et une "maison du cœur" à des victimes.

A cette occasion, de nombreuses activités d'assistance aux victimes de l'agent orange ont été mises en oeuvre dans la province de Nam Dinh (Nord) et de Tay Ninh (Sud) comme le soin de la santé, l'octroi de fonds, la réhabilitation de maisons... -VNA