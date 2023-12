Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, offre un buste du Président Ho Chi Minh à l'Association générale des Vietnamiens de Thaïlande et à l'Association des hommes d'affaires de Thaïlande. Photo: VNA



Udon Thani (VNA) - Dans la matinée du 10 décembre, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a visité la zone commémorative du Président Hô Chi Minh dans la province thaïlandaise d’Udon Thani et a assisté à la mise en chantier du projet d'agrandissement de cette zone.



A cette occasion, il a remis des cadeaux au personnel de cette zone commémorative et une enveloppe de 50.000 dollars à ses gestionnaires pour soutenir son agrandissement.



Auparavant, dans la soirée du 9 décembre, à Udon Thani, Vuong Dinh Hue avait eu une rencontre avec 600 personnes représentant les plus de 100.000 Vietnamiens en Thaïlande. Il leur avait affirmé que le Parti et l'État créaient toujours des conditions favorables pour que les Vietnamiens de l'étranger puissent retourner et investir dans leur pays d'origine. A cette occasion, il avait offert 100 ensembles de livres de langue vietnamienne à des enfants de Vietnamiens en Thaïlande.



Le même jour, le dirigeant vietnamien avait visité l’Université Rajabhat d’Udon Thani, appréciant ses activités de coopération avec le Vietnam et la création d’un centre d’études sur le Vietnam.