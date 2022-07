Binh Phuoc (VNA) - Le secrétaire du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Trong Nghia, a participé le 8 juillet à de nombreuses activités pour célébrer le 75e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet) organisées dans la province de Binh Phuoc (Sud).

Cérémonie de mise en chantier de 5 maisons destinées aux bénéficiaires de politiques sociales et aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie dans les deux districts de Loc Ninh et Bu Dop. Photo: VNA



Dans le cadre du programme "Mau hoa do" (Des fleurs rouges), Nguyen Trong Nghia qui est aussi chef de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation, et les autorités locales ont remis 100 cadeaux aux représentants des familles bénéficiaires de politiques sociales, aux familles des Morts pour la Patrie, aux invalides de guerre et aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie dans le district de Hon Quan.

Lors de l’événement, il a souligné que Binh Phuoc était une province riche de traditions révolutionnaires. Les générations actuelles se souviennent toujours et s'engagent à suivre de belles traditions des générations précédentes pour bâtir un pays prospère.

Le chef de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation et des responsables locaux ont lancé la mise en chantier de 5 maisons destinées aux bénéficiaires de politiques sociales et aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie dans les deux districts de Loc Ninh et Bu Dop.

Ces ouvrages d’une valeur unitaire de 80 millions de dôngs sont financés par la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation, le journal électronique du Parti communiste du Vietnam et le Corps d’armée 16.

Auparavant, ils ont offert de l'encens et des fleurs à la mémoire des Morts pour la Patrie au site historique national Tàu Ô - Xom Ruông, dans le chef-lieu de Tan Khai, district de Hon Quan, province de Binh Phuoc.

A cette occasion, le Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de Da Nang, l’Association d’assistance des familles des Morts pour la Patrie du Vietnam et le fonds Thiên Tâm de Vingroup ont offert des cadeaux d’une valeur totale de 750 millions de dôngs aux Mères héroïnes dans la ville centrale de Da Nang.-VNA