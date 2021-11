Hanoi (VNA) - L’Administration fiscale a officiellement activé le 21 novembre, le système national de factures électroniques.

Lors de la cérémonie de mise en service du système national de factures électroniques. Photo : Ministère des Finances

Les factures électroniques jouent un rôle cardinal dans la gestion fiscale moderne car elles contribuent à accélérer la transition numérique de l’économie, à changer les méthodes de travail du fisc comme des entreprises et des contribuables, permettent de réduire les frais administratifs et d’établir des bases de données massives (Big data), a déclaré le vice-Premier ministre Lê Minh Khai, qui était présent à l’évènement.Il a demandé au ministère des Finances et à l’Administration fiscale de perfectionner ce système de factures électroniques et d’en assurer la précision, la transparence et la sûreté.Les factures électroniques seront désormais obligatoires à Hanoï, à Hô Chi Minh-ville, à Haiphong et dans les provinces de Quang Ninh, Phu Tho et Binh Dinh. A partir du 30 juin 2022, toutes les entreprises du pays devront les utiliser. - VOV/VNA