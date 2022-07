Photo d'illustration. Source: Sputnik



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La compagnie générale maritime du Vietnam (VIMC) et MSC, la plus grande compagnie maritime de conteneurs au monde, se sont déterminées à réaliser le projet de port de transbordement international à Can Gio, zone fluviale de Cai Mep (Hô Chi Minh-Ville), d’un fonds d’investissement de 6 milliards de dollars.

Cette semaine, le milliardaire Gianluigi Aponte, présidente de la MSC, viendra à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville pour discuter de ce projet avec le gouvernement, les ministères et les secteurs concernés du Vietnam.

Il s’agit de la concrétisation de l'accord cadre de coopération sur le développement d'infrastructures et de services logistiques signé entre la MSC et la VIMC, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, lors de sa visite en France en novembre 2021.

Dans son rapport soumis au ministère des Transports, la VIMC a affirmé que la MSC appréciait hautement l’emplacement du port futur et la possibilité de faire de ce port un hub commercial international dans la région.

Le port disposera de 13 quais principaux pour recevoir des navires-mères d'un tonnage allant jusqu'à 250.000 DWT (équivalent à 24.000 TEUs) et des feeders de 10.000 à 65.000 DWT, d'une longueur d'environ 6,8 km.



Sa capacité de conception sera de 15 millions de TEU. En 2025, il est prévu d'achever la première phase avec un montant d'environ 660 millions de dollars.

La VIMC complétera d'urgence les documents du projet et le rapport d'étude de préfaisabilité pour les soumettre au Premier ministre pour l’examen et l’approbation.

Selon Lê Anh Son, président du Conseil d’administration de la VIMC, le projet aidera Hô Chi Minh-Ville à devenir un hub financier international, favorisera le développement du système portuaire dans la zone de Cai Mep - Thi Vai, aidera le Vietnam à devenir un maillon important de la chaîne d'approvisionnement mondiale et apportera des avantages à l'exportation de marchandises.

La Mediterranean Shipping Company (plus connue sous son acronyme, MSC) est un armateur de porte-conteneurs et de navires de croisières italo-suisse. D'origine italienne, il est aujourd'hui basé à Genève et de droit suisse. L'activité croisière est opérée via sa filiale MSC Croisières. -VNA