Hanoï (VNA) - L’examen du baccalauréat 2022 a fini vendredi après-midi, le 8 juillet.

Dans une conférence de presse tenue après la fin de l’examen pour informer de ses résultats, Le My Phong, chef adjoint chargé du Département de gestion de la qualité (ministère de l'Éducation et de la Formation) a estimé que l'examen s'était déroulé dans des conditions météorologiques assez favorables dans l’ensemble du pays. L'organisation de l'examen et l’examen se sont déroulés sérieusement et en toute sécurité.

Le nombre total de candidats participants aux épreuves est de 989.863, atteignant 98,75 % du nombre total de candidats inscrits (un million).

Pendant deux jours d’examen, 50 candidats ont été suspendus pour fraude aux épreuves. Cette année, les questions d’examen ont principalement concerné les connaissances de base tout en permettant de classer les candidats, répondant aux exigences de nombreuses universités qui utilisent les résultats de l'examen pour l'admission des étudiants.



L’examen du bac 2022 a compris trois épreuves obligatoires que sont les mathématiques, la littérature, la langue étrangère. Les sciences naturelles et les sciences sociales ont été deux épreuves facultatives. Les candidats peuvent choisir les sciences naturelles ou les sciences sociales. -VNA