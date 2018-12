Hanoi (VNA) – Dans les grandes villes, les achats battent leur plein à l’approche de Noël. Eu égard à leur diversité et à leur prix raisonnable, les marchandises vietnamiennes constituent le choix numéro un pour un grand nombre de consommateurs.

Photo: Dan tri

Les boutiques situées sur les rues Hàng Ma, Hàng Luoc et Luong Van Can à Hanoi, sur la rue Hai Thuong Lan Ông, les marchés Binh Tây et Cho Lon à Hô Chi Minh-Ville sont bondées.

Les sapins, les décorations et les costumes du Père Noël s’arrachent comme des petits pains. Foulards, figurines de rennes, bonhommes de neige, chocolats et cartes s’écoulent aussi très bien, malgré une hausse de 10 à 20% sur tous les articles de Noël.

Photo: VOV

À Hanoi, les produits vietnamiens occupent de 70% à 80% de part du marché des articles de Noël. La raison? Leur prix compétitif et leur diversité.

«Dans l’ensemble, les produits vietnamiens sont bien appréciés. Le pouvoir d’achat s’est amélioré par rapport à l’an dernier», constate Nguyên Duc Hanh, la patronne d’une boutique de la rue Hàng Ma.

Photo: VOV

Un sapin décoré peut se vendre jusqu’à plus d’un million de dôngs (près de 50 dollars). Mais certains préfèrent décorer eux-mêmes leur sapin, comme Dô Thùy Dung. «J’ai acheté du ruban, des guirlandes lumineuses, des cloches et des couronnes. Je préfère décorer moi-même mon sapin», dit-elle.

Les services liés à Noël battent aussi leur plein, notamment la décoration et la location d’un Père Noël. Si vous voulez faire venir un Père Noël chez vous pour distribuer des cadeaux aux enfants, c’est 15 dollars alors que la décoration d’un mètre carré coûte environ 5 dollars. – VOV/VNA