Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et l'ambassade du Royaume-Uni au Vietnam ont co-organisé le 7 mars à Hanoï le séminaire intitulé "Accord de libre-échange Vietnam- Royaume-Uni (UKVFTA) - Commerce vert et équitable avec le Vietnam".

Lors du séminaire, les experts ont partagé et fourni des informations plus spécifiques sur les engagements pertinents dans l’UKVFTA, la politique commerciale verte et équitable du Royaume-Uni dans le contexte où le développement vert est une tendance de développement importante à l'échelle mondiale afin de répondre aux exigences du développement durable et lutter contre le changement climatique.

Le séminaire a des débats sur les moyens de transition vers un commerce vert et durable ; les normes et notes sur les « critères vertes » pour les produits exportés vers le marché britannique, ainsi que la coopération sur les énergies renouvelables.

S'exprimant lors du séminaire, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Dang Hoang An a souligné que le développement vert était une tendance de développement importante à l'échelle mondiale pour répondre aux exigences du développement durable.



Le Vietnam est en transition pour remplir ses engagements internationaux en matière de développement durable, d'économie d'énergie et de climat. Pour les entreprises, c'est aussi une opportunité de créer des biens et services respectueux de l'environnement, une opportunité pour les biens de s'adapter à des normes de plus en plus élevées liées à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique.

Iain Frew, ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, a déclaré que les investisseurs étrangers, y compris les investisseurs britanniques, étaient de plus en plus préoccupés par les questions d’environnement et de climat. La partie britannique se réjouit que le Vietnam devienne un leader régional en matière de durabilité, avec les engagements ambitieux du gouvernement lors de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) visant à atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

Le Royaume-Uni est actuellement le 15e plus grand partenaire parmi les 141 pays et territoires investissant au Vietnam, notamment dans les énergies renouvelables, la finance, la banque et le pétrole. - VNA