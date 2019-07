Hanoi, 13 juillet (VNA) - Selon les données statistiques de l’Association vietnamienne du cuir, des chaussures et des sacs à main (Lefaso), au cours du premier semestre, la valeur des exportations du secteur s’est chiffrée d’environ 9 milliards de dollars, soit plus de 14% qu’à la même période de 2018.

La qualité des chaussures vietnamiennes s’améliore nettement. Photo: VNA

D’après Lefaso, le Vietnam est le deuxième exportateur de chaussures au monde, derrière la Chine. Les exportations de chaussures du pays ont augmenté de manière continue au fil des années. Plus précisément, le chiffre d'affaires des exportations de ces produits en 2013 n’a atteint que 8,4 milliards de dollars contre 16,2 milliards de dollars en 2018.



La signature des accords de libre-échange bilatéraux et de ceux multilatéraux, surtout l’accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), est un motif pour la croissance de l’industrie du cuir et des chaussures.

Phan Thi Thanh Xuân, secrétaire générale de Lefaso, a déclaré que ce secteur bénéficierait d’une forte baisse fiscale dès l’entrée en vigueur du CPTPP. Selon les prévisions, la valeur des exportations des articles en cuir et des chaussures vers les marchés membres du CPTPP pourrait augmenter entre 10% et 15% en 2019.



Rien qu’au marché canadien, 78% du chiffre d’affaires des exportations de tels articles vietnamiens bénéficieront d’un taux d’imposition de 0% dès l’entrée en vigueur du CPTPP. En conséquence, le montant des exportations vers ce marché pourrait atteindre, cette année, environ 550 millions de dollars.



La suppression des priorités en faveur des chaussures venues de Chine et d’Inde lancée par l’administration Trump crée des opportunités concurrentielles plus favorables pour les articles exportées du Vietnam.



Parmi les 16,2 milliards de dollars d’exportations des chaussures en 2018, près de 12 milliards ont provenu des États-Unis, de l’Union européenne et de Chine.



La tension commerciale États-Unis - Chine pourrait entraîner le déplacement de production vers des pays qui ne sont pas assujettis aux droits de douane américains. En outre, l’un des pays bénéficiaires a été le Vietnam, a analysé Diêp Thành Kiêt, vice-président de Lefaso. De plus, en cas de déplacer leurs usines, les grandes marques des États-Unis entraîneraient leurs fournisseurs d’accessoires.



Depuis le début de l’année, les États-Unis constituent un des débouchés les plus importants du Vietnam, avec un montant de 22,6 milliards de dollars, soit une hausse de 28% comparé à la même période de 2018.



Actuellement, le Vietnam se classe au 2e rang, après la Chine, en termes de production de chaussures et sandales d’export, soit environ un milliard de paires par an. D’ici 2025, ce secteur national demeura toujours un adversaire de la Chine. -CVN/VNA