Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Savills Vietnam et le Fonds mondial pour la nature (WWF) au Vietnam ont signé, mercredi 24 mars, un protocole d'accord pour l’heure de la Terre 2021.

Les dirigeants de Savills Vietnam et de WWF lors de la cérémonie de signature d'un protocole d'accord pour l’"Heure de la Terre 2021", le 24 mars à Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN/VNA

Savills agira en tant que partenaire média et aidera WWF à diffuser des messages de protection de l'environnement pour sensibiliser le public et soutenir la diffusion des activités en ligne de WWF à travers les différents canaux de communication.



L’"Heure de la Terre" est un événement lancé par WWF qui appelle la population à éteindre les appareils électriques non essentiels pendant une heure entre 20h30 et 21h30 (heure locale) le dernier samedi de mars de chaque année. Le programme vise à attirer l'attention du public sur la disparition des ressources naturelles et les changements climatiques.



Tenue pour la première fois à Sydney en 2007, avec l'Opéra de Sydney plongé dans l'obscurité, l’"Heure de la Terre" est devenu l'un des plus grands mouvements environnementaux au monde réunissant plus de 190 pays et territoires. Présent au Vietnam en 2009 avec la participation de six provinces participantes, aujourd’hui toutes les provinces du pays ont répondu à l’"Heure de la Terre".



En raison de l'impact de la pandémie mondiale, le programme l’heure de la Terre de cette année sera différent des autres organisations avec des activités en ligne via les canaux médiatiques et les réseaux sociaux. Avec le programme "Challenge 30 jours", l’"Heure de la Terre 2021" veut optimiser l'efficacité de la propagande et encourager les gens à prendre des mesures plus pratiques pour protéger l'environnement.



Réalisant l'opportunité de coopérer avec le WWF pour sensibiliser à travers la propagande sur les canaux médiatiques, Savills Vietnam a activement coopéré et estime que cette coopération contribuera à diffuser le message de WWF, créant ainsi un fort impact sur la communauté.



Avec plus de 45.000 abonnés sur les réseaux sociaux et une capacité d'atteindre 300.000 résidents et un million de personnes dans 100 projets de gestion à travers le pays, Savills possède un potentiel considérable pour aider WWF à sensibiliser la communauté.



Certains projets typiques peuvent y participer comme Friendship Tower, Leadvisor Tower, Crescent Mall, King Palace, Masteri Thao Diên et les bureaux principaux de Savills à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. En ce qui concerne les activités spécifiques, Savills utilisera pleinement la capacité de communication de l'entreprise, y compris les réseaux sociaux pour partager les messages et vidéos de WWF.



En outre, Savills peut informer les résidents de tous les projets via l'application résidente intelligente Property Cube, envoyer des lettres aux résidents et afficher les vidéos de WWF sur des écrans LED. Ces activités se dérouleront jusqu'au 30 avril. -CVN/VNA