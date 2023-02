Avec son plan d'ouverture de 41 autres hôtels et zones de villégiature, Accor doublera sa présence dans le pays ces cinq prochaines années. Photo: baodautu.vn



Hanoï (VNA) - Des représentants des groupes hôteliers Accor et IHG ont déclaré qu'ils allaient doubler le nombre d'hôtels de marques internationales au Vietnam ces 5 prochaines années.



Lors d’une interview accordée au journal « Đầu tư » (Investissement), Xavier Cappelut, vice-président des opérations d’Accor Vietnam, a indiqué que 41 hôtels et zones de villégiature de la chaîne Accor devraient être ouverts au Vietnam ces cinq prochaines années.



Expliquant cette décision d'expansion, Xavier Cappelut a déclaré que le marché hôtelier avait enregistré un grand nombre de clients nationaux depuis le premier semestre de l’année dernière. En ce qui concerne les étrangers, un nombre notable de visiteurs en provenance de Singapour a été constaté vers le milieu de l'année dernière. Les marchés américains et nord-américains se sont avérés assez solides dans le segment du tourisme d’affaires.



Présent au Vietnam depuis 1992, Accor possède 40 hôtels et zones de villégiature sous différentes marques, dont Sofitel, MGallery, Pullman, Novotel, Mövenpick, Mercure, Ibis. Avec son plan d'ouverture de 41 autres hôtels et zones de villégiature, Accor doublera sa présence dans le pays ces cinq prochaines années.



De son côté, IHG est présent au Vietnam depuis 2007. La chaîne, qui comprend 15 hôtels et zones de villégiature, possède des marques telles que InterContinental, Crowne Plaza et Holiday Inn.

Selon Rajit Sukumaran, directeur général d'IHG pour l’Asie du Sud-Est et la République de Corée, son groupe prévoit d'ouvrir 22 hôtels et centres de villégiature supplémentaires au Vietnam ces 5 prochaines années, portant le nombre total à 37.

Rajit Sukumaran a affirmé que le Vietnam était un marché important pour IHG et que son groupe comptait y investir à long terme. Il a également déclaré que les Vietnamiens constituaient la principale clientèle des hôtels et centres de villégiature de la chaîne IHG.



Il est prévu qu'IHG lance cette année de nouvelles marques au Vietnam telles que Vignette Collection, Hotel Indigo et Holiday Inn Express.-VNA