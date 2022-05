Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Les accidents de la circulation au Vietnam ont fait 55 morts et 84 blessés pendant les quatre jours fériés du 30 avril-1er mai, a informé le département de la police de la circulation du ministère de la Sécurité publique.

Les jours fériés marquant l'anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale du Vietnam (30 avril 1975), et de la Journée mondiale du Travail (1er mai) ont duré du 30 avril au 3 mai.

Au total, 104 accidents de la circulation ont été recensés, en baisse de 6,3%. Le nombre de tués a chuté de 3 (5,17%), et celui de blessés a augmenté de 20 (31,25%) par rapport à la même période de l'an dernier.

La police de la circulation a sanctionné 24.061 contrevenants au code de la route, verbalisé pour plus de 25,9 milliards de dôngs d’amendes. Jusqu’à 407 automobiles et 6.257 motos ont été saisies et 80 permis de conduire ont été révoqués.

La plupart des contrevenants ont été verbalisés pour non port du casque de moto, taux d'alcoolémie trop élevé ou excès de vitesse. -VNA