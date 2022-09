Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé lundi une conférence nationale en ligne, réunissant les 63 villes et provinces du pays, concernant l'accélération du décaissement des capitaux d'investissement public et la mise en œuvre de trois programmes cibles nationaux.

Le décaissement des capitaux d'investissement publics a été mis en œuvre de manière synchrone et a obtenu des résultats positifs. Selon le ministère de la Finance, entre janvier et septembre, plus de 253.000 milliards de dôngs de fonds publics ont été décaissés, soit 46,7% du plan annuel. Concernant les trois programmes cibles nationaux, 118 documents au niveau central ont été émis.

Cependant, la mise en œuvre du plan d'investissement public en 2022 présente encore de nombreuses lacunes, selon le Premier ministre. Concrètement, au 3e trimestre, 36 ministères, agences centrales et 14 localités ont affiché des taux de décaissement inférieurs à la moyenne nationale. Pham Minh Chinh leur a demandé de clarifier les responsabilités collectives et individuelles, et de faire un rapport au Premier ministre en octobre 2022.

Dans le contexte de conjonctures mondiale et régionale compliquées et imprévisibles affectant fortement l'économie mondiale, l'économie vietnamienne devrait faire face à de nombreuses difficultés et défis au cours des derniers mois de l'année.

L'accélération du décaissement des capitaux d'investissement public, la mise en œuvre efficace du programme de relance et de développement socio-économiques, et des trois programmes cibles nationaux sont des tâches importantes et urgentes afin de maintenir la stabilité macroéconomique et attendre les objectifs socioéconomiques de 2022.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la conférence. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, secteurs et localités de renforcer le travail de leadership, de promulguer de manière proactive des plans et mesures spécifiques pour lever les obstacles en matière d'indemnisation, de dégagement foncier, d'évaluation..., d'accélérer la réforme administrative, l'application des technologies de l'information dans le traitement des procédures administratives pour les investissements publics, etc.

Notamment, il faut renforcer l'inspection, le respect de la discipline dans la gestion des investissements publics, assurer la transparence, lutter contre la corruption, les groupes d'intérêt... -VNA