Photo d'illustration : AFP/VNA



Hanoï (VNA) - Le bureau du gouvernement vient de publier un document transmettant la direction du vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh sur l'application du « passeport vaccinal » et les mesures visant à créer des conditions favorables à l'entrée des experts étrangers au service du développement économique.

Concernant la reconnaissance du certificat de vaccination contre le COVID-19 ou du certificat de rétablissement du COVID-19 ( passeport vaccinal), le vice-Premier ministre a chargé le ministère des Affaires étrangères de discuter en urgence avec les partenaires pour accélérer le processus de reconnaissance du « passeport vaccinal ». Le ministère de la Santé est chargé de la promulgation uniforme du formulaire de « passeport vaccinal » du Vietnam sous forme papier et électronique, avant le 5 novembre.

Concernant les entrées au Vietnam, le vice-Premier ministre a accepté de créer des conditions favorables, en termes de procédures, aux étrangers entrant au Vietnam ; aux personnes venant au Vietnam pour sonder le marché, assister à des conférences, séminaires et visiter leurs proches ; aux Vietnamiens résidant à l'étranger avec leurs proches disposant d’un certificat de vaccination contre le COVID-19 ou d’un certificat de rétablissement du COVID-19. Pour les Vietnamiens résidant à l'étranger, il a accepté de continuer à suivre les procédures précisées dans le Décret No 82/2015/ND-CP du 24 septembre 2015 du gouvernement relatif à l'exemption de visa.



Le ministère des Affaires étrangères examine et décide de l'entrée des étrangers à des fins diplomatiques ou officielles ; assume la responsabilité principale et coordonne avec les agences compétentes pour la promulgation de directives pour l'organisation de vols pour ramener les citoyens vietnamiens de l'étranger au Vietnam dans la nouvelle situation.

Les Comités populaires au niveau provincial décideront de l'invitation, de l'accueil et de la gestion des étrangers venant pour travailler dans les localités.

Le vice-Premier ministre est unanime en principe à reprendre les vols commerciaux internationaux réguliers, à destination et en provenance des pays/territoires présentant des coefficients de sécurité élevés et des mesures anti-épidémiques appropriées.

Le ministère des Transports soumet au Premier ministre avant le 5 novembre le Plan de reprise des vols internationaux réguliers avec des pays. - VNA