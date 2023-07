Photo: vneconomy.vn



Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l'Intérieur, l'une des réalisations notables de la réforme administrative au premier semestre de cette année est le développement de l'e-gouvernement et du gouvernement numérique.

En juin 2023, la plateforme nationale de partage et d'intégration de données a enregistré 21,79 millions de transactions, portant le nombre total de transactions au premier semestre à 276,9 millions.

À ce jour, la plateforme nationale de partage et d'intégration de données a aidé à connecter la base de données nationale sur les cadres, fonctionnaires et employés publics avec 23 ministères, secteurs et 60 localités.

La base de données nationale sur la population a été officiellement connectée à 13 ministères et secteurs, une entreprise publique, trois entreprises de télécommunications et aux 63 localités.

Onze localités à travers le pays ont mis en œuvre la numérisation des données d'état civil sur la base de données nationale sur la population, à savoir Thai Nguyen, Binh Phuoc, Bac Lieu, Gia Lai, Quang Binh, Quang Nam, Ha Nam, Binh Duong, Hai Duong, Phu Tho et Hanoï.



Les données foncières de 52 des 63 provinces et grandes villes du pays ont été connectées au système national d'intégration, de connexion et de partage de données foncières.



Au cours du premier semestre, environ 3,6 millions de documents électroniques ont été envoyés et reçus via l'axe national d'interconnexion des documents, soit 1,3 fois plus qu'à la même période en 2022. À ce jour, plus de 23 millions de documents ont été envoyés et reçus sur cet axe.

Le portail national de la fonction publique fournit plus de 4.400 services publics en ligne. Photo: portail national de la fonction publique



Le système d'information pour les réunions et les affaires gouvernementales (eCabinet) a continué de développer son efficacité, en servant 75 conférences et réunions du gouvernement...



En même temps, le portail national de la fonction publique a fourni plus de 4.400 services publics en ligne et recensait plus de 7,77 millions de comptes.



Cependant, selon le ministère de l'Intérieur, la promulgation de processus internes concernant le règlement des procédures administratives et la modification des systèmes d'information chez certains ministères, secteurs et localités, demeure lente. Le taux d'utilisation des services publics en ligne est encore faible. La numérisation des dossiers et le traitement des procédures administratives sont encore lents. –VNA