Le terrain de golf de Dam Vac, province de Vinh Phuc. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les organes compétents et les localités qui accueillent les compétitions dans le cadre des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) accélèrent les derniers préparatifs.

Récemment, une délégation de l’Administration des sports du Vietnam, conduite par sa cheffe adjointe Le Thi Hoang Yen, s'est rendue à Hoa Binh où auront lieu les compétitions de cyclisme. A ce jour, 162 athlètes se sont inscrits pour participer à 12 catégories en cyclisme, dont 91 athlètes masculins et 71 athlètes féminines.

Hoa Binh a amélioré ses infrastructures et est en train d'aménager son espace de restauration et de repos pour les athlètes, les officiels et les arbitres. En particulier, la province se concentre sur le travail médical et les tests de dopage et élabore des plans visant à assurer la sécurité et l'hygiène alimentaires, les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19.

Auparavant, Le Thi Hoang Yen s'était également rendue à Vinh Phuc et Ninh Binh ou se dérouleront le Muay Thaï, le golf et le karaté.

Le Muay Thaï aura lieu au Palais des sports de la province de Vinh Phuc où les travaux de préparation sont achevés. En outre, Vinh Phuc accueillera les compétitions de golf au terrain de 18 trous de Dam Vac, dans la ville de Vinh Yen. -VNA