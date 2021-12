Hanoï (VNA) - Les enseignants de langues vernaculaires bénéficieront d’une allocation de responsabilité professionnelle supplémentaire, hors du salaire de base et des autres allocations prescrites.

Le nombre minimum d'élèves dans une classe est de 10. Photo d'illustration: CPV



L'État garantit aux élèves des manuels, documents et équipements pour l'apprentissage des langues vernaculaires.



De plus, les enseignants doivent être formés en pédagogie des langues des minorités ethniques dans les établissements d'enseignement supérieur. Le nombre minimum d'élèves dans une classe est de 10.



Ce sont des contenus importants de la circulaire 32/2021/TT-BGDĐT élaborée par le ministère de l'Éducation et de la Formation concernant la mise en œuvre d'un certain nombre d'articles du décret gouvernemental n° 82/2010/ND-CP sur l'enseignement et l'apprentissage des langues parlées et écrites des minorités ethniques dans les lycées et les centres de formation continue.



La présente circulaire prendra effet à compter du 7 janvier 2022. -CPV/VNA