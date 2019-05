Panorama du séminaire. Photo : VNA



Lao Cai (VNA) – Des expériences liées à l’autonomisation économique des femmes dans l’agriculture ont été partagées lors d’un séminaire organisé dans la province de Lao Cai (Nord).



Ce séminaire a été placé sous les auspices du Service de l’Agriculture et du Développement rural de Lao Cai et de l’Organisation néerlandaise de Développement SNV. Il a réuni des représentants de huit provinces du Nord que sont Ha Giang, Yen Bai, Son La, Quang Ninh, Phu Tho, Hoa Binh, Thai Nguyen et Lao Cai.



Les participants ont également discuté des mesures pour promouvoir les objectifs de genre et renforcer le statut des femmes au sein des familles et de la communauté.



A Lao Cai, depuis 2014, le Centre provincial d’encouragement de l’agriculture et des services agricoles a mis en place une centaine de modèles et projets de production agricole et sylvicole, qui ont également permis de renforcer l’autonomisation économique des femmes en zone rurale.



Selon Le Lan Huong, vice-directrice du Centre d’encouragement de l’agriculture et des services agricoles de Lao Cai, parmi ces modèles et projets figure un programme de développement de la chaîne de valeur du thé, lequel a aidé un grand nombre de femmes à développer la production de thé selon le référentiel VietGAP.



Dans les temps à venir, Lao Cai compte généraliser les modèles et projets performants, notamment dans les zones particulièrement défavorisées, avec la priorité accordée aux femmes, aux personnes issues des ethnies minoritaires…-VNA