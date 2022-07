Une tortue de Cuora mouhotii

Thua Thiên-Huê (VNA) – Soixante-dix tortues victimes du trafic d’espèces sauvages ont été relâchées mardi 12 juillet dans la nature à la Réserve naturelle de Sao La, dans le district de A Luoi, province de Thua Thiên-Huê (Centre).



Les 56 tortues à grosse tête (Platysternon megacephalum) et 14 tortues-boîtes carénées (Cuora mouhotii) ont repris les choses en pattes sous l’œil des représentants du Parc national de Cuc Phuong, du Programme des tortues asiatiques (ATP, pour Asian Turtle Program) et du Comité de gestion de la réserve naturelle de Sao La.



Ces tortues ont été remises volontairement aux autorités par des organisations et individus. Avant d’être relâchés dans la nature, les animaux ont été soignés et réhabilités pour assurer une santé optimale en vue de leur retour dans leur milieu naturel.





Les tortues sont relâchées dans la nature. Photo: VNA

Des centaines d’événements de relâchement de milliers d’animaux d’espèces différentes ont été réalisées à travers le pays par le Parc national de Cuc Phuong, dans la province de Ninh Binh (Nord). Cette activité contribue à sensibiliser le public à la protection de la faune, de la nature en général.



Le parc national de Cuc Phuong accorde toujours une attention particulière au sauvetage et à la conservation des tortues. Couvrant une superficie de plus de 7.000 m², le Centre de conservation des tortues de Cuc Phuong, dans le Parc national de Cuc Phuong, abrite environ 3.000 spécimens de près de 30 espèces de tortues. –VNA