Quang Ninh (VNA) – L’île de Banh Sua, également connue sous le nom d’île d’Ong To ou d’île de Tu Hai, est située dans la baie de Bai Tu Long, province de Quang Ninh. Pour ceux qui veulent explorer et aiment le calme, l’île vierge de Banh Sua avec ses beaux paysages naturels est l’endroit idéal pour échapper à l’agitation des villes.

Vue d'en haut, l'île de Banh Sua ressemble à une petite tortue nageant dans les eaux turquoises. Photo : VNA





L’île de Banh Sua mesure moins d’un km². L’endroit le plus large n’est que d’environ 420 m et ressemble à une petite tortue dans la vaste mer. Par conséquent, cette petite île est souvent comparée au plus jeune frère de la «grande famille» des centaines d’îles de la baie de Bai Tu Long.



La caractéristique unique de l’île de Banh Sua est que l’espace est toujours calme et paisible. En vous promenant dans cette vaste oasis dans la mer, vous pourrez profiter de l’eau bleue claire, nager librement autour de l’île et faire de la plongée pour admirer des récifs de coraux.

Touristes sur la jetée, avant leur visite de l'île de Banh Sua. Photo: VNP





Pour explorer cette belle île, les visiteurs doivent se réveiller à 5h du matin pour aller avec les villageois attraper des concombres de mer lorsque la marée est au plus bas.

Pieds nus sur le sable fin, courant contre la marée montante, telles sont les sensations d’excitation que l’île de Banh Sua vous promet pour une journée joyeuse.Ou vous pouvez prendre un bateau pour la grotte de Quan à environ 30 minutes de l’île, qui fut autrefois utilisée comme base militaire pendant la guerre de sabotage américaine dans le Nord du Vietnam. Il y a aussi de belles colonnes de stalactites de nombreuses formes.

Lorsque le soleil brille et que le bateau s’arrête auprès des radeaux des aquaculteurs-pêcheurs, les touristes peuvent acheter leurs fruits de mer, les ramener sur l’île et demander aux habitants de les cuisiner.

Des visiteurs font du kayak autour de l'île. Photo: VNP





Bien que ne possédant pas de longues plages de sable comme les autres îles de la baie de Bai Tu Long, Banh Sua se distingue par des eaux extrêmement claires, où vous pourrez admirer de magnifiques coraux. Il y a eu de nombreuses familles sur l’île engagées dans l’élevage des mollusques et il y en a aussi qui proposent le "homestay". Dans l’après-midi, les visiteurs doivent se rendre à la jetée reliée à la zone ostréicole, où ils pourront se baigner et ramasser des huîtres.

Sur l’île, il y a une montagne rocheuse assez haute, endroit idéal pour admirer les lever et coucher du soleil ou une vue imprenable sur la baie de Bai Tu Long. Lorsque l’aube se lève, les rayons dorés scintillants du soleil illuminant les îles lointaines vous rendront euphorique. En fin d’après-midi, la baie bleue de Bai Tu Long apparaît dans la douce lumière dorée du soleil, puis le soleil rouge se couche lentement derrière les montagnes.

L’île Banh Sua vous offrira de vraies vacances, un vrai bain de jouvence, permettant d’oublier temporairement tout le chaos et les soucis de la vie quotidienne. – VNP/VNA