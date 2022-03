Quang Binh (VNA) – Les cris des albatros aux premiers jours de la nouvelle année annoncent le retour des premiers chalutiers de la commune de Canh Duong, district de Quang Trach, province de Quang Binh (Centre).

Lê Ngoc Tinh, propriétaire du bateau QB 93561TS. Source : tuoitre.vn



Plus de 300 bateaux de pêche mouillant à l’embouchure de Roòn s’apprêtent à prendre le large. Des filets, des lignes de pêche et des cannes à pêche, des articles de première nécessité, les pêcheurs emportent tout sauf les meubles pour leur voyage de pêche. Mais il est d’usage depuis quelque temps que les sacs poubelle sont incontournables.

Du haut de ses 54 ans, Lê Ngoc Tinh, propriétaire du bateau QB 93561TS, s’est targué d’être l’un des premiers pêcheurs à amené avec eux des sacs poubelle sur la pêcherie. Il a bricolé deux grands sacs à partir de deux filets de pêche usés, dont l’un pour les déchets recyclables.

"Auparavant, les pêcheurs jetaient souvent à la mer les restes de leur repas, les bouteilles d’eau et les canettes de bière bues. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Pêcher c’est aussi prendre soin des milieux aquatiques", a-t-il déclaré.

Eboueurs de la mer

Chaque voyage, lui et ses huit compagnons de bord passe environ 10 à 20 jours en mer. En moyenne, chaque bateau de pêche génère environ 10 kg de déchets. Si les pêcheurs ne pourront même rien contre les microplastiques qui passent entre les mailles de leurs filets, ils pourraient en revanche ramener à terre leurs déchets.

"Nous avons ramassé les déchets à la dérive ou remontés dans nos filets", a fait savoir le pêcheur Nguyên Van Ban, domicilé dans la commune de Quang Van, cité municipale de Ba Dôn, province de Quang Binh.

La motivation des pêcheurs comme eux fait tâche d’huile dans la province de Quang Binh qui compte actuellement plus de 1.500 bateaux de pêche hauturière et 116 kilomètres de côtes qui recouvrent une rare richesse paysagère et écologique.

À partir d’août 2020, le Sous-Département des produits aquatiques de Quang Binh a construit un modèle pour mobiliser les pêcheurs dans la collecte des déchets des bateaux de pêche et l’a mis au banc d’essai dans la commune de Canh Duong.

Après près de deux ans, plus de 500 bateaux de pêche des communes maritimes ont ramassé des déchets en mer. Chaque bateau ramenant à terre 100 kg de déchets par an, la quantité de déchets collectés chaque année par la flotille s’élèvera à des milliers de tonnes, a encore indiqué Lê Ngoc Linh, chef dudit sous-département. – VNA