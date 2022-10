La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo :VNA



Hanoï (VNA) – Face à l’information selon laquelle une centaine de Vietnamiens ont perdu le contact après être entrés en République de Corée à des fins touristiques en passant par l'aéroport international de Yangyang, dans la province de Gangwon, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a déclaré :

«Immédiatement après avoir reçu l'information, l'ambassade du Vietnam en République de Corée a activement contacté les autorités sud-coréennes pour vérifier et obtenir des informations sur cette affaire. Selon les informations initiales, environ 100 Vietnamiens ont perdu le contact après être entrés en République de Corée dans le but de voyager à travers l'aéroport international de Yangyang dans la province de Gangwon, de sorte que les compagnies aériennes et les agences de voyages connexes doivent temporairement cesser d'amener des touristes sur l'île de Yangyang jusqu'à la fin du 31 octobre 2022".

Selon la porte-parole, suivant la direction du ministère des Affaires étrangères, l'ambassade du Vietnam en République de Corée continuera à suivre de près l'affaire et à rester en contact avec les autorités sud-coréennes pour mettre à jour les informations, soutenir les recherches des citoyens, être prêt à mettre en œuvre les mesures nécessaires de protection des citoyens.

Le Département consulaire coordonne avec les autorités nationales et les agences de voyages au Vietnam pour obtenir des informations sur ces citoyens hors de contact et prendre des mesures pour réduire et prévenir le fait que des citoyens vietnamiens profitent du tourisme pour rester illégalement en République de Corée, a-t-elle annoncé. - VNA