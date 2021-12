Ninh Thuân (VNA) – Ninh Thuân possède de très belles barrières de corail. Depuis quelques années, leur préservation fait l’objet de l’attention particulière de cette province du Centre.

Le vieux récif corallien de Hang Rai, dans le Parc national de Nui Chua, province de Ninh Thuân (Centre). Photo : VNA



Ninh Thuân possède un littoral de plus de 105 km et des eaux territoriales de plus de 18.000 km². Dans ses eaux, les récifs coralliens et leur biodiversité sont parmi les éléments les plus importants. Les locaux se donnent désormais la main pour protéger ces joyaux naturels dans l’objectif d’y augmenter les ressources aquatiques mais aussi de développer un tourisme durable.



Préserver les récifs de Ninh Hai



Pour les Cham du village de My Nghiêp, bourg de Phuoc Dân, district de Ninh Phuoc, l’ancien récif corallien fossile Karang existe depuis des millions d’années. En langue cham, Karang signifie un ancien récif de corail, lié au développement historique et à la vie du peuple Cham à Ninh Thuân.



Ce récif corallien s’étend sur des dizaines d’hectares avec des milliers de rochers aux formes uniques et étranges, où se trouvent de nombreuses espèces d’herbes, ce qui rend cet endroit mystérieux et enchanteur.



Au fil des années, bien que ce lieu soit encore un mystère que personne n’a été capable de déchiffrer, les traces d’un espace autrefois embrassé par la mer sont encore reconnaissables. Le courant a séparé le récif corallien de la mer, qui est devenu un patrimoine particulier.



Après sa découverte, le secteur culturel de Ninh Thuân et les autorités locales l’ont immédiatement protégé en interdisant les activités illégales d’extraction de pierre. Les récifs coralliens ne sont aujourd’hui plus directement accessibles. Néanmoins, une passerelle a été créée, permettant aux visiteurs de s’en approcher. Cette configuration permet à la fois la protection du site et le développement d’une activité touristique complétant parfaitement les visites aux villages de brocatelle de My Nghiêp et de poterie de Bàu Truc.



Selon des chercheurs, les eaux côtières du district de Ninh Hai disposent d’une grande profondeur et d’une grande capacité d’échange d’eau. C’est la zone ayant la plus grande présence de récifs coralliens de tout le Vietnam. Leur morphologie et leur structure sont assez diverses et spécifiques, ce qui rend le paysage sous-marin de cette zone assez spectaculaire.



Parmi ses récifs les plus connus, on trouve celui de Hang Rai (grotte des loutres), dans le Parc national de Nui Chua. Vieux de millions d’années, Hang Rai a été érodé par les vagues et l’eau de mer. Il est surnommé "Mars" en raison de sa surface rugueuse et coupante. Sa particularité vient du fait que les couleurs des coraux changent en fonction du niveau de la mer et de l’ensoleillement.



Juste au pied de ce récif corallien se situe une autre couche de roche à mi-hauteur de l’eau. Lorsque les vagues frappent, l’eau déborde à l’intérieur, mais en raison de la pente du rocher, l’eau retourne dans la mer, créant une cascade unique au milieu de la mer.



Toujours dans le district de Ninh Hai, se trouvent aussi les coraux de Hon Do, très érodés par les vagues et le sel, ce qui donne des formes uniques. De nombreux récifs coralliens se connectent en de grandes plaques à perte de vue, dont la surface à bien des endroits est déchiquetée et tranchante. De plus, il y a beaucoup de petits récifs coralliens ondulant sur le sable… Ces anciens récifs coralliens sont considérés comme ayant de grands potentiels pour le développement touristique.



Le tourisme au service de la protection des récifs

Le vieux récif corallien fossile Karang, dans le district de Ninh Phuoc, province de Ninh Thuân (Centre), existe depuis des millions d’années. Photo : DL



Pour sa part, l’aire marine protégée du Parc national de Nui Chua a également d’abondants récifs coralliens avec 350 espèces appartenant à 59 genres. En particulier, 46 nouvelles espèces de coraux y ont récemment été reconnues et classifiées par les scientifiques.



Cependant, selon son comité de gestion, ces dernières années, en raison de la construction d’infrastructures, du développement touristique, de l’aquaculture et des déchets, de nombreux récifs coralliens ont été perdus, et la quantité de sédiments augmente.



Trân Van Tiêp, directeur du Comité de gestion du Parc national de Nui Chua, fait savoir que depuis 2003, après la transformation de la Réserve naturelle en Parc national de Nui Chua, les activités de conservation de la nature, notamment la protection des récifs coralliens, font l’objet de la plus grande attention de la part des autorités et habitants locaux.



En juillet 2021, le Comité populaire de la province de Ninh Thuân a publié une décision sur le statut de gestion de l’aire marine protégée du Parc national de Nui Chua. Ainsi, les récifs coralliens sont aujourd’hui protégés, de Hon Chông à la baie de Vinh Hy, soit une zone de 667 ha.

D’après M. Tiêp, la protection des récifs coralliens, en particulier ceux de Hang Rai, permettra aussi de créer un circuit écotouristique, contribuant à augmenter les recettes au service des activités de préservation.

L’élaboration d’itinéraires et de sites écotouristiques aura pour principe de ne pas modifier le paysage ni de provoquer des impacts négatifs sur la faune et la flore ou de réduire la biodiversité et polluer l’environnement. Au contraire, les autorités pensent qu’un tourisme responsable permettra d’assurer la conservation des ressources génétiques et la biodiversité de Nui Chua. Dans ce projet, les activités de sensibilisation des habitants locaux et des touristes seront aussi renforcées. – CVN/VNA