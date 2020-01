Binh Dinh (VNA) – La culture de l’abricotier pour le Têt permet aux paysans de Nhon An, dans la province de Binh Dinh, d’améliorer leur niveau de vie et même de devenir milliardaires.

La culture des abricotiers demande peu d’investissements mais beaucoup d’efforts. Photo : CTV/CVN

La culture de l’abricotier est apparue dans la commune de Nhon An, ville de An Nhon, province de Binh Dinh (Centre), il y a plus de 20 ans. Elle était alors pratiquée par quelques familles du hameau de Hào Duc. Maintenant, Nhon An est appelée "la commune des abricotiers" par les habitants de Binh Dinh, devenant ainsi la "capitale de l’abricotier dans la région Centre. Les abricotiers contribuent à changer la vie des paysans de Nhon An qui s’enrichissent grâce à cette culture.Des milliards de dôngs à chaque TêtLes premiers jours du 12e mois de l’année lunaire, la capitale des abricotiers Nhon An est toujours animée. Des camions de toutes sortes entrent et sortent constamment de la commune, chargés d’abricotiers. Là, des hommes sont occupés à transporter les pots. Plus loin, des femmes coupent les feuilles pour que les abricotiers fleurissent exactement pendant la période du Têt. En regardant cette atmosphère animée, il est difficile d’imaginer qu’il y a seulement 20 ans, Nhon An était une commune très pauvre où les jeunes devaient partir loin de chez eux pour chercher un travail. Depuis que les habitants ont opté pour les abricotiers, leur vie s’est progressivement améliorée. Maintenant, le long des routes en béton qui mènent aux hameaux alentours, on peut voir bon nombre de grandes maisons et de voitures.Au hameau de Hào Duc, Dang Xuân Ngu est reconnu comme l’un des pionniers de cette culture. Il a gagné beaucoup d’argent avec ce choix de carrière. Dans son jardin de 1.000 m2 recouvert de pots d’abricotiers de toutes formes, sirotant une tasse de thé, M. Ngu raconte comment son village a choissi cette voie en 1989 exactement. Cette année-là, de nombreuses familles ont commencé à planter cet arbre afin de gagner leur vie alors qu’il n’y avait rien d’autre à faire. Les villageois sont allés en forêt pour trouver des abricotiers et les ont ensuite replantés sur leurs terrains. "Au début, j’ai planté 300 pieds juste pour le plaisir, mais je ne m’attendais pas à ce que les abricotiers s’épanouissent autant et que la culture prenne une telle ampleur", se souvient M. Ngu.Sa famille a planté plus de 2.000 pieds d’abricotiers et en vend à chaque Têt quelques centaines. L’abricotier le moins cher coûte 4 millions de dôngs, les plus chers plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dôngs. Chaque année, cette famille gagne des milliards de dôngs grâce aux abricotiers. Les mauvaises années, elle empoche quand même plusieurs centaines de millions de dôngs.Une atmosphère d’effervescence