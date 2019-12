Hanoi (VNA) – L’Eglise bouddhique du Vietnam et l’ambassade d’Inde au Vietnam ont organisé dimanche 22 décembre une cérémonie commémorant le 60e anniversaire de la remise par le président indien Rajendra Prasad au président Hô Chi Minh d’un arbre de la Bodhi planté à la pagode Trân Quôc, à Hanoi.

Vue de la cérémonie à l’ombre de l’arbre de la Bodhi offert par le président indien Rajendra Prasad, le 22 décembre. Photo : laodong.vn

L’arbre de la Bodhi (autrement nommé arbre du Bouddha, à l’ombre duquel le Bouddha fondateur- le prince indien Siddarta Gautama - a réussi à s’éveiller à la connaissance parfaite de la Vérité).Planté dans la cour de la pagode Trân Quôc, le centre du bouddhisme de la capitale sous les dynasties des Ly et Trân, cet arbre était une bouture, issue de l’arbre historique, offerte au président Hô Chi Minh par le président indien Rajendra Prasad à l’occasion de sa visite officielle au Vietnam en 1959.Soigné scrupuleusement, cet arbre s’enorgueillit d’éminents visiteurs, notamment plusieurs hauts dirigeants indiens en visite au Vietnam, et devient un symbole de l’amitié entre le Vietnam et l’Inde.Au fil des ans, plus 300 boutures ont été prélevées sur l’arbre pour les planter dans toutes les localités vietnamiennes, en particulier sur l’archipel de Truong Sa (Spraleys) et divers sites historiques.Située sur une petite île à l’Est du grand lac de l’Ouest, la pagode Trân Quôc a été construite au VIe siècle sous le règne du roi Ly Nam Dê (544-548), sur la rive droite du fleuve Rouge, avant d’être par la suite déplacée sur son site actuel en raison d’une modification naturelle du lit du fleuve Rouge.Son histoire fut intimement associée à la création de l’État vietnamien Van Xuân, d’où son premier nom Khai quôc (fondation de la nation) qui se changea en An Quôc (paix de la nation) sous le règne du roi Lê Thanh Tông (1434-1442) puis en Trân Quôc (défense de la nation) sous celui du roi Lê Hy Tông (1680-1705). – VNA