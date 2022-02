Hanoï (VNA) - Dà Lat, Vung Tàu ont été deux des destinations qui ont attiré un très grand nombre de vacanciers venus notamment de la mégapole du Sud pendant les premiers jours du Têt du Tigre 2022.Plus de 204.000 vacanciers profitant du Têt 2022 se sont rendus dans la ville balnéaire de Vung Tàu, une croissance de 100,1% par rapport au Têt 2021, selon les statistiques publiées dimanche 6 février par le Centre de gestion et d’assistance aux touristes de Vung Tàu.Ce sont les plages de Vung Tàu qui ont été les plus visitées à cette occasion, plusieurs propriétaires d’hôtels du bord de mer indiquant que leurs établissements affichaient complets.Malgré les mises en garde concernant un risque accru de diffusion du COVID-19, les vacanciers venant de Hô Chi Minh-Ville et des villes, provinces de l’Est se sont précipités à la plage. Selon Pham Khac Tô, directeur d’hôtel, tous les établissements comme les plages étaient bondés. Le grand nombre de vacanciers a contraint les autorités à sensibiliser davantage encore au risque de contamination de COVID-19. Le gouvernement local n’a eu de cesse de rappeler les gens à garder leurs distances et à éviter les rassemblements.Selon Dinh Hông Hà, directeur général de la Société par actions de développement des autoroutes Biên Hoà - Vung Tàu, les péages dans l’avenue nationale N51 de cette compagnie ont été obligés de s’ouvrir sans faire payer les passagers pour éviter les embouteillages et le nombre de passagers a augmenté, d’après lui, de 50% par rapport aux jours ordinaires.Près de 100.000 vacanciers se rendent à la ville florale

De nombreux vacanciers se rendent dans la ville florale de Dà Lat le deuxième jour du Têt. Photo : TN/CVN





La ville florale de Dà Lat, province de Lâm Dông, a accueilli près de 100.000 vacanciers pour le Têt du Tigre. Selon Nguyên Viêt Vân, directeur du Service provincial du tourisme, le deuxième jour du Nouvel An a vu un grand afflux de vacanciers dans cette ville pour profiter du congé du Têt. Un grand nombre de familles avaient loué des villas pour y passer le réveillon. Les tarifs des chambres ont augmenté de 30-40% par rapport aux jours ordinaires.Plusieurs propriétaires d’hôtels ont dû refuser les réservations d’hôtels puisqu’ils ont affiché complets très rapidement. En soirée, les vacanciers ont envahi les rues piétonnes pour acheter des souvenirs, des vêtements ou déguster des plats locaux dans les restaurants.''Grâce à une enquête auprès des hôtels et des établissements d'hébergement, il est prévu que du 29 janvier au 10 février, toute la province de Lâm Dông devrait accueillir plus de 100.000 visiteurs, et la ville de Dà Lat, à elle seule, est estimée à environ 90.000 visiteurs. Du 3 au 5 du calendrier lunaire, tous les établissements d'hébergement touristiques ont été réservés à plus de 90% de leur capacité, beaucoup d'hôtels sont complets jusqu'au 10 février'', a précisé M. Vân.Selon M. Vân, après une période de stagnation due à l'épidémie de COVID-19, les agences de voyage ont repris leurs activités à l’occasion du Nouvel An lunaire pour attirer les visiteurs à Dà Lat - Lâm Dông et organiser des visites guidées, du tourisme agricole, des sports d'aventure, du trekking, etc.Dans plusieurs endroits de la ville ont été installés un certain nombre d'œuvres et de miniatures de fleurs printanières ainsi que des services supplémentaires pour servir les clients tels que Dalat Wonder Resort, Dalat Fairytale Land - Fairy Tale Village, l’attraction touristique de Chuon Chuon, Puppy Farm... Le jardin floral de Dà Lat est même resté ouvert la nuit pour servir les visiteurs du 2 au 10 février. De cette manière, les visiteurs ont pu visiter et prendre des photos du paysage du jardin floral nocturne avec des lumières artistiques scintillantes, fantaisistes et brillantes. De plus, les clients ont également eu la possibilité de profiter de la cuisine de rue jusque tard dans la nuit. - CVN/VNA