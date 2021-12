Yên Bai (VNA) – Inspirée de la “Happy School” lancée par l’UNESCO, la province septentrionale de Yên Bai a créé en 2018 des “Écoles du bonheur”. Cette initiative a prouvé son efficacité et est aujourd’hui en pleine expansion.

Chaque “école du bonheur” doit répondre à trois critères : l’amour, la sûreté et le respect. Le bonheur se lit sur le visage des petits élèves.

“Chaque journée passée à l’école est une joie pour nous car l’école nous procure de l’amour, de la protection, du respect dans un environnement sûr. Nous sommes protégés de la violence scolaire et nous participons à de nombreuses activités ludiques et intéressantes”, a fait savoir une élève.

“J’aime aller à l’école. Les professeurs sont tous bienveillants et dévoués. Entre amis, on s’entend très bien. L’école nous propose des activités extrascolaires vraiment amusantes mais aussi des cours sur la santé”, a ajouté une autre.

Trois ans après la mise en place des écoles heureuses, les résultats sont satisfaisants. Les écoles proposent un environnement sûr et convivial et les méthodes pédagogiques aident à développer la créativité et la motivation des élèves. Les activités collectives et extra-scolaires sont nombreuses et servent un apprentissage réalisé dans un contexte chaleureux. Les parents sont ravis.

“Nous sommes rassurés car nos enfants suivent des cours utiles et vivent des expériences intéressantes. Nous soutenons ce modèle d’apprentissage”.

“Je suis ravi de savoir que mes enfants aiment venir à l’école et apprennent tout en s’amusant”.

136 des 452 établissements scolaires que compte Yên Bai répondent aux normes de l’“École du bonheur”, comme l’explique Vuong Van Bang, directeur adjoint du Département provincial de l’éducation et de la formation.

“Nous allons multiplier ce modèle dans la province et promouvoir le mouvement d’émulation +Les enseignants renouvellent leurs méthodes d’enseignement+ pour créer des écoles heureuses’”.

A l’instar du secteur éducatif national, Yên Bai s’emploie à offrir aux petits élèves de la province des «écoles heureuses» aux méthodes pédagogiques renouvelées. – VOV/VNA