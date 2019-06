Bac Kan (VNA) – Le voyagiste Saigontourist commence à mettre en service en juin sa villégiature Saigon - Ba Bê. Une adresse idéale pour ceux qui souhaitent découvrir le magnifique lac Ba Bê et le Parc national du même nom à Bac Kan.

Un coin du lac Ba Bê. Photo: Saigontourist

Couvrant plus de 5,2 ha à l’intérieur du Parc national de Ba Bê, entouré de montagnes calcaires et d’une forêt primitive préservée, la villégiature Saigon - Ba Bê arbore une architecture originale. Cette adresse a vocation à devenir une destination de premier choix dans le Nord.En pleine natureLa villégiature Saigon - Ba Bê dispose de 54 chambres avec vue sur les montagnes environnantes. Elle est divisée en trois zones séparées dénommées Pe Lâm, Pe Lù et Pe Lèng. Toutes sont décorées luxueusement et munies de grandes fenêtres pour laisser entrer la lumière. Son restaurant Ramsar propose des menus amenés jusque dans les chambres des clients s’ils le souhaitent. Les plats sont variés, au choix ou à la carte, et servis dans un espace spacieux et familier.En plus, les clients peuvent déguster une variété de boissons: jus de fruits, thé, café, sans parler des bières et alcools importés. Ces services sont proposés dans la zone Pe Lù, capable d’accueillir 250 clients.Pour les conférenciersLa villégiature Saigon - Ba Bê fournit une salle de conférence, d’une capacité de plus de 150 places, dotée de projecteurs, d’écrans, de podiums, de tableaux et du wifi. En dehors des services pour les réunions et rencontres d’affaires, elle propose aussi des services de spa, des balades en forêt, des jeux nautiques sur le lac et la découverte du parc national.