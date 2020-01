Hanoi (VNA) – Comme d’habitude, à l’occasion du Têt traditionnel de l'Année du Rat, le Musée d’ethnographie du Vietnam, à Hanoi, en partenariat avec le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province septentrionale de Thai Binh, organise les 28 et 29 janvier, soit les 4e et 5e jours du Nouvel An lunaire, le programme "À la découverte du Têt : spécificités de la culture de Thai Binh".

Le programme du Têt au Musée d’ethnographie du Vietnam se déroule les 28 et 29 janvier à Hanoi. Photo : CVN

Le programme a réuni une quarantaine d’artisans venus de la province septentrionale de Thai Binh.



Le programme a réuni une quarantaine d'artisans venus de la province septentrionale de Thai Binh.

À cette occasion, les artistes du village de Khuôc ont offert aux visiteurs des airs du chèo (théâtre populaire du Nord). Pour leur part, les artisans de la commune de Nguyên Xa présentent des spectacles de marionnette sur l'eau. Les visiteurs dont notamment les enfants ont pu prendre part à maintes activités : calligraphie, modelage de tò he (petites figurines en pâte de riz), production d'estampes populaires de Dông Hô, ou dessin des 12 animaux du zodiaque vietnamien (rat, buffle, tigre, chat, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien et cochon), etc.

Les activités du Têt au Musée d'ethnographie du Vietnam attirent de nombreux enfants.Photo : CVN

À part de nombreux jeux traditionnels comme balançoire, tir à la corde..., un spectacle de feux d’artifice a été proposé, à 18h00 mardi 28 janvier, par des artisans de Thai Binh.



Selon la directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de Thai Binh, Truong Thi Hông Hanh, cette manifestation figure dans le cadre du programme de coopération entre ledit service et le Musée d’ethnographie du Vietnam signé fin 2019. "C’est une occasion de la promotion des valeurs culturelles traditionnelles de Thai Binh, contribuant à les transformer en produits touristiques attrayant au service du développement socio-économique provincial", a-t-elle affirmé.



Valeurs traditionnelles en l'honneur