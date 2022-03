Hanoi (VNA) - Les importations de mangues du Japon en provenance du Vietnam ont augmenté de 300%, celles de la République de Corée de 130%, ouvrant de nombreuses perspectives, mais obligeant également les producteurs vietnamiens à améliorer continuellement la qualité.

Les mangues fraîches du Vietnam sont exportées vers 22 pays. Photo d'illustration/VOV

Actuellement, les mangues fraîches du Vietnam sont exportées vers 22 pays, principalement la Chine, et les produits à base de mangue vers 53 pays. En 2021, près de 600.000 tonnes de mangues ont été exportées, en hausse de 42 % par rapport à l'année précédente. Notamment, le volume des exportations vers le Japon a triplé, passant de 215 tonnes en 2020 à 640 tonnes l'année dernière, de même que la République de Corée, en hausse de 130%,…Actuellement, le pays compte 845 indicatifs pour la culture de la mangue, d’une superficie de 42.000 hectares. En particulier, la mangue Cat Chu exportée vers le Japon a 16 indicatifs, principalement à Dong Thap. Outre l'exportation, le Département de la protection des végétaux encourage également les provinces à avoir des chaînes de magasins dans les grandes villes pour un accès facile aux consommateurs.M. Le Quoc Dien, directeur adjoint du service de l'agriculture et du développement rural de la province de Dong Thap, a déclaré que la stimulation des exportation s sur les marchés difficiles favorise également la promotion des produits agricoles vietnamiens, contribuant ainsi à attirer des touristes étrangers au Vietnam pour profiter et acheter de nombreux autres produits agricoles. - CPV/VNA