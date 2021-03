Hanoi (VNA) - Le film “Vi” (le goût en français), du réalisateur Lê Bao a remporté le Prix spécial du jury dans la sélection Encounters au 71e Festival international de Berlin, en Allemagne, a annoncé vendredi 6 mars le jury de la Berlinale 2021.

Une scène du film “Vi” (Taste) du réalisateur vietnamien Lê Bao. Source: cineuropa.org



La sélection Encounters vise à soutenir de nouvelles perspectives de cinéastes indépendants et innovants. Parmi les douze films en lice, “Vi” du jeune réalisateur vietnamien a convaincu le jury par une narration abstraite audacieuse.



Lê Bao arbore les relations sociales via la cuisine mais également par différentes structures telles que les règles du football, la structure des taudis, le volume du corps pour manifester les tensions et l’angoisse entre la libération des douleurs et le retrait terrible.



Le réalisateur a composé une méditation sensible et sensorielle qui évoque de nombreuses pensées dans l’esprit du spectateur. Peurs brutes et intimes de l’isolement et de la survie.



Lê Bảo a instinctivement fait écho à des questions tragiquement pertinentes comme la trahison des promesses de la mondialisation et de l’émigration, tout en reconnaissant également le désir de l’humanité pour la tendresse et la beauté.

Également dans la catégorie Encounters, le prix du Meilleur film est revenu au documentaire français “Nous” d’Alice Diop. Le jury a salué “une œuvre qui fait preuve d’une véritable délicatesse et d’une grande sensibilité dans l’élaboration d’un portrait collectif et choral riche de sens, de nuances et surtout d’expériences vécues”.

L’Ours d’or a été remis au film “Bad Luck Banging Or Loony Porn” du réalisateur roumain Radu Jude. Le jury a célébré le film comme “une qualité rare et essentielle d’une œuvre d'art durable”, ajoutant dans une déclaration: “Il capture à l’écran le contenu et l’essence mêmes, l’esprit et le corps, les valeurs et la chair brute de notre moment présent dans le temps. De ce moment même de l’existence humaine”.

Créée en 1951, la Berlinale, l’un des trois principaux festivals de cinéma en Europe avec Cannes et Venise, s’est tenu en ligne cette année à cause de la pandémie de Covid-19.

Cette 71e manifestation aura lieu en deux temps, avec d’abord la compétition en mars, puis des projections publiques en juin si la situation sanitaire le permet. Le jury est composé de six précédents lauréats de l’Ours d’or. - VNA