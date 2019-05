Quang Nam (VNA) – Chùa Câu, pont couvert japonais, un des monuments célèbres de l’ancienne cité de Hôi An, de la province centrale de Quang Nam, est en état dégradé. Cet ouvrage nécessite des réparations urgentes.

Un petit pont à proximité de Chùa Câu a été construit pour que les touristes puissent l’admirer d’un autre angle. Photo: VJ/CVN

Construit au XVIIe siècle pour relier les quartiers des communautés chinoise et japonaise, Chùa Câu comporte des éléments d’architecture japonaise, vietnamienne et chinoise. Le pont contient une pagode en bois couverte de tuiles Yin-Yang sur un côté.À l'entrée principale, il y a une grande plaque en relief avec trois caractères chinois "Lai Viên Kiêu", signifiant "Ami venu de loin". Ce nom a été choisi par le seigneur Nguyên Phúc Chu lors de sa visite à Hôi An en 1719.Le pont et sa pagode sont fabriqués de bois laqué, minutieusement sculpté. Aux entrées du pont se trouvent deux statues en bois: un chien et un singe. Cela signifie que la construction du pont a débuté l'année du chien et s’est achevée à celle du singe.À l’intérieur de la pagode, il n’y a pas de statue du Bouddha. C’est Bac Dê Trân Vo, le Dieu protecteur de la région, qui est représenté. Il aurait apporté bonheur et richesse à la population locale.Le 17 février 1990, Chùa Câu a été reconnu site national spécial.Or, de nombreuses parties de Chùa Câu ont été abîmées par les conditions météorologiques.Selon le Centre de gestion et de restauration des patrimoines culturels de Hôi An, cet édifice accueille 4.000 touristes par jour. Cela participe à la dégradation du pont. Depuis 2016, la ville a proposé des solutions visant à limiter le nombre de visiteurs. Plus concrètement, seulement 20 personnes maximum en même temps peuvent le visiter. De plus, les vélos et motos n’y sont pas autorisés. En outre, un petit pont à proximité de Chùa Câu a été construit pour que les touristes puissent l’admirer d’un autre angle.Avis d’experts