Hà Giang (VNA) - Un macaque à queue tronquée (Macaca arctoides), une espèce de primate rare, a été relâché vendredi 17 novembre dans la nature dans la réserve naturelle de Chi San, dans le district de Meo Vac, la province septentrionale de Hà Giang.

Le macaque à queue tronquée sur le point d'être relâché dans la nature. Photo: baohagiang.vn

Le macaque de 12 kg, en bon état de santé au moment de sa libération, avait été découvert et soigné par un habitant local avant d’être remis à la division de protection des forêts de Meo Vac, a indiqué la division.Le macaque à queue tronquée a été inscrit à l’annexe IIB du décret gouvernemental n°06/2019/ND-CP relatif à la gestion des espèces végétales et animales forestières rares et menacées et à la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).La réserve naturelle de Chi San couvre près de 5.500 ha répartis dans cinq communes et un bourg du district de Meo Vac. Elle abrite 663 espèces de flore et 121 espèces de faune, dont 58 espèces végétales et 22 espèces animales répertoriées dans les Livres rouges du Vietnam et du monde.