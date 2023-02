Hanoi (VNA) – Des secouristes du ministère vietnamien de la Sécurité publique sont engagés pour la troisième journée dans une course contre la montre dans la ville turque d’Adiyaman, dévastée par le séisme du 6 janvier, pour retrouver des survivants.

Des bâtiments détruits après un tremblement de terre à Antakya, dans la province de Hatay, en Turquie, le 10 février 2023. Photo : Xinhua/VNA

Chaque rue est dangereuse, bordée d’immeubles toujours debout, mais qui menacent de s’écrouler à leur tour mais les sauveteurs poursuivent leurs efforts. En coordination avec les forces internationales, la mission vietnamienne a sauvé de nombreux survivants dès son arrivée sur place.La tâche principale de notre équipe sur ce nouveau chantier demeure la recherche, la vérification et la quête de signes de vie sous les décombres, a fait savoir à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) le colonel Nguyên Minh Khuong, directeur adjoint du Département de police de la prévention et de la lutte contre les incendies et du sauvetage relevant dudit ministère.Si aucun signe de vie n’est détecté, l’équipe continuera à utiliser des véhicules à moteur tels que des excavatrices pour atteindre l’endroit où la victime pourrait être décédée, a-t-il poursuivi.L’équipe de secours du ministère vietnamien de la Sécurité publique s’est coordonnée avec celles de la Chine, du Pakistan et de l’Ouzbékistan.En raison de l’effondrement de nombreuses structures, d’une ampleur assez importante, les sauveteurs ont été contraints d’utiliser des pelleuteuses et des excavatrices pour ratisser chaque dalle de béton, des monticules de briques à la recherche des sinistrés.Nous espérons toujours qu’il y a des survivants, car en fait, dans le monde, il y a aussi des cas où les victimes sont capables de survivre jusqu’à 15 jours. C’est pourquoi nous pouvons espérer que les miracles se produisent. Même en Turquie, de plus en plus de miraculés sont extraits des décombres, a-t-il partagé.Le tremblement de terre de magnitude 7,8 a fait 31.643 morts dans le sud de la Turquie, a annoncé lundi 13 février l’AFAD, l’organisme public turc de gestion des catastrophes alors que l’ONU a déclaré dimanche 12 février que le nombre de victimes pourrait encore «doubler».Au total, 34.717 personnes travaillent encore aux recherches de survivants dans les zones affectées dans le sud de la Turquie. Des sauveteurs continuent miraculeusement d’extraire des survivants, malgré la période cruciale des soixante-douze heures passées depuis le drame. – VNA