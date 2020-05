Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Ce mercredi 27 mai, l’Assemblée nationale (AN) a continué la séance de travail en ligne pour mener des supervisions de la « mise en œuvre des politiques et des lois sur la prévention et la lutte contre la maltraitance faite aux enfants », sous la présidence de la présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan.

La séance de travail a été retransmise en direct.

Les députés ont écouté la présidente de la Commission judiciaire de l’AN, Le Thi Nga, présenter un résumé des résultats de la supervision de la "mise en œuvre des politiques et lois sur la prévention et la lutte contre la maltraitance faite aux enfants » avant de discuter de ce sujet.

Les délégués ont donné des suggestions sur les contenus : la promulgation et la finalisation du système juridique sur les enfants en général et la lutte contre la maltraitance des enfants en particulier ; sur la communication, la diffusion des connaissances pour contre la maltraitance des enfants ; l’établissement d'un environnement sûr ; le soutien aux enfants maltraités ; le règlement des plaintes et dénonciations liées à la lutte contre la maltraitance des enfants ; le jugement des affaires de maltraitance des enfants ; la coordination entre les organismes concernés dans la matière....

Les députés ont également demandé d'intensifier l'assistance juridique et la protection des enfants durant le processus de jugement des affaires.

En outre, ils ont profondément analysé les causes de la situation de maltraitance des enfants et demandé de rendre plus claires les responsabilités de l'État, de la famille, de l'école et de la société et des parties prenantes dans cette question. Ils ont souligné la responsabilité du gouvernement dans la direction des ministères, secteurs et localités dans la protection, soins et éducation des enfants ainsi que dans la lutte contre la maltraitance faite aux enfants. Ils ont proposé des mesures plus spécifiques pour compléter la résolution sur cette question.

Après les discussions, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a donné un discours, clarifiant les questions des députés.

Jeudi 28 mai, l’AN continuera de se réunir en séance en ligne. Les députés écouteront un document du gouvernement et un rapport de vérification de la Commission des minorités ethniques sur le Programme cible national de développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses au cours de la période 2021-2030 et écouteront un rapport du Comité permanent de l'AN expliquant et ajustant la Loi sur l'investissement selon la méthode de partenariat public-privé.

Dans l'après-midi, ils écouteront des documents concernant l’arrêt de compte du budget d’Etat pour 2018, la Loi sur la prévention et l’adaptation aux catastrophes naturelles, la Loi sur les digues. - VNA