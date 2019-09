Photo : internet

Hanoi (VNA) - La 9e conférence de deux jours sur la médecine traditionnelle des pays de la sous-région du Grand Mékong va débuter demain le 5 septembre à Hanoi, selon le ministère de la Santé.

La conférence aura pour thème "La médecine traditionnelle au service de la santé de la communauté", a informé le directeur du département de gestion de la médecine traditionnelle dudit ministère, Pham Vu Khanh.

L'événement passera en revue les travaux menés depuis la dernière conférence tenue au Myanmar en 2017 et abordera la coopération en matière de médecine traditionnelle entre les pays de la région, en particulier dans la préservation et le développement de la médecine traditionnelle et de la phytothérapie, a-t-il déclaré.

Les participants présenteront également les dernières réalisations en médecine traditionnelle et partageront des expériences et informations relatives à l'utilisation de la médecine traditionnelle dans la santé publique.

En marge de la conférence sont prévues une exposition sur les produits de médecine traditionnelle des pays de la sous-région et un espace où des praticiens des pays concernés montreront leur savoir-faire.

Le système de santé de la médecine traditionnelle vietnamienne a été élargi, les 63 villes et provinces du pays disposant désormais d’hôpitaux proposant cette spécialité.

Selon le ministère, environ 30% des patients suivent un traitement par la médecine traditionnelle, ou sont traités par la médecine traditionnelle en combinaison avec la médecine moderne.

La sous-région du Grand Mékong comprend le Myanmar, le Laos, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande et la Chine. -CPV/VNA