Photo : Vnexpress

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - 655.715 sur un total de 711.700 parents d'élèves de 12 à 17 ans ont accepté la vaccination de leurs enfants contre le Covid-19, selon les statistiques du service de l'éducation et de la formation le 25 octobre.

La collecte d’avis des parents ou des tuteurs est effectuée par les écoles depuis le début de la semaine dernière, et les données ont été envoyées au bureau de l'éducation et de la formation des arrondissements, des districts et du service de l'éducation et de la formation.

La localité ayant le taux de consensus le plus élevé est le district de Hoc Mon avec plus de 98% ; et le plus bas, le 7e arrondissement avec environ 79%. En termes d'âge des élèves, le pourcentage de parents d’élèves de 9e année est le plus élevé avec 93% d’accord.

Le nombre d’écoles réquisitionnées comme sites d'injection pour les élèves devrait être de 450. La ville n'a pas fixé d'heure officielle pour mettre en œuvre les injections.

Auparavant, le Comité directeur pour la prévention et le contrôle de Covid-19 de Ho Chi Minh-Ville a publié un plan de vaccination des enfants de 12 à 17 ans, qui devrait concerner environ 780.000 enfants. Les enfants scolarisés seront vaccinés à l'école ou sur un site choisi par l'établissement scolaire. Les enfants non scolarisés seront vaccinés dans des points de vaccination fixes ou mobiles sélectionnés par les arrondissements, districts et la ville de Thu Duc.

Le ministère de la Santé a autorisé la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants de 12-17 ans, avec la priorité donnée aux 16-17 ans en premier et en abaissant progressivement l'âge, en fonction de l'avancée de l'approvisionnement en vaccins et de la situation épidémique des localités. Le ministère n'a actuellement pas de lignes directrices sur les vaccins à utiliser pour les enfants. -CPV/VNA