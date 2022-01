La fameuse grenouille à grosse tête, à peine découverte au Vietnam. Photo: WWF

Hanoï (VNA) – 91 espèces ont été nouvellement découvertes au Vietnam en 2020, dont 85 espèces endémiques, a annoncé le Fonds mondial pour la nature (WWF), dans son rapport publié le 26 janvier.



Parmi les espèces nouvellement découvertes en 2020 dans la sous-région du Grand Mékong, 155 figurent sur la liste des plantes, 35 des reptiles, 16 des poissons, 17 des amphibiens et une mammifère.



Parmi les nouveaux arrivants dans la longue liste de la faune et la flore du monde, on compte désormais le triton cornu, la grenouille à grosse tête, le serpent limace ou encore, et ça ne s'invente pas, le poisson incolore.



Depuis 1997, 3007 espèces ont été détectées dans cette région, selon le WWF.



Selon le WWF, tout n'est pas cependant rose pour ces nouvelles espèces : Elles sont « des produits extraordinaires et magnifiques de millions d'années d'évolution, mais elles sont extrêmement menacées, nombre d'entre elles disparaissant avant même d'être décrites ». Ainsi, la fameuse grenouille à grosse tête, à peine découverte, a déjà été placée sur la liste des espèces menacées — la faute à la déforestation. -VNA